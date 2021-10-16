無業男公園露鳥！她鎮定錄影PO臉書　警1小時捕獲「野鳥」

▲▼警方依女子錄影畫面比對後於公園逮獲「露鳥」男子。（圖／花蓮警分局提供、下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮1名女子在臉書社團發文表示，本月15日10時許，在太平洋公園內散步時，看見一名男子躲在草叢內對著她說話、喊叫，隨後該名男子就從草叢走出來，將內褲脫下來裸露生殖器，女子機警勇敢，一面用手機該男子行為錄下來，一面向親友求援，最後由女子的親友到場順利將其接走。

花蓮中正派出所員警網路巡邏獲悉此事件後非常的重視，所所長王亞民主動連繫被驚嚇的女子，深入了解案情，該名女子也在當日中午主動到中正派出所協助說明案發經過情形，並提供現場拍攝的影片。

花蓮警分局根據影片中男子的特徵，分析比對出涉嫌人為轄區內一名居無定所的男子，立即動員線上員警全力追查，在不到1小時內即在太平洋公園附近找到該名涉案男子，並將該男子帶回調查，全案依刑法妨害風化罪嫌移送臺灣花蓮地方檢察署偵辦。

警方表示，「露鳥」男子係外縣市居民，近來經常在花蓮市區、太平洋公園附近遊蕩，居無定所也無工作，花蓮警分局已將相關資料彙整，依程序通報給花蓮縣政府社會處救助科關懷列管，未來也將由員警持續對太平洋公園周邊加強巡邏守望勤務作為，確保運動、散步民眾安全。

花蓮警分局也提醒，民眾出門在外，如遇到危險或可疑人事物，都可撥打110報案專案電話，員警會在最短的時間內到場提供必要的協助。

