「76行者」陳修將收押禁見！抓頭猛撞涉殺22歲女友　愛家形象破滅

記者崔子柔／綜合報導

知名遺體修復業「76行者美容修復團隊」總召集人陳修將（40歲）7天前與22歲胡姓女友住進摩鐵，15日他帶滿身傷的胡女就醫卻到院前死亡，他在偵訊時坦承兩人因故發生爭執，拉扯胡女頭髮撞擊致死。陳修將經檢察官聲押，法院於今日凌晨已裁定收押禁見。

「76行者」在多起重大事件中替傷亡的死難者進行遺體美容修復，先後參與過澎湖空難、台南地震、花蓮地震及太魯閣花蓮出軌事件等，昨（15）日上午團隊正號召前往替高雄「城中城」亡者服務，沒想到陳修將卻人間蒸發，原來是因捲入胡女死亡案。

▲陳修將出獄後重新塑造出好形象。（圖／翻攝自Facebook／陳修將）



據了解，陳修將疑似因為有債務糾紛，8日就帶著胡女住進汽旅躲避，直到15日凌晨開車載滿身瘀青的胡女至急診室就醫，而胡女到院前已死亡，由於胡女傷勢異常，身上又有不明炭味，疑似遭人毆打，院方隨即報警處理，檢警當場將人逮捕。

陳修將原先否認殺人，後來警方調閱監視器畫面，並蒐集汽旅相關證物，在進一步偵訊下，陳修將才坦承2人發生爭執，基於殺人及傷害致死等犯意，徒手拉扯胡女頭髮撞擊重物，致硬腦膜下出血等傷害而死亡。

▲陳修將帶女友送醫畫面。（圖／記者唐詠絮翻攝）



陳修將曾經是角頭大哥，經營賭場及應召站，直到因為犯罪被判刑7年，看見父親在眼前泣不成聲，才悔改答應爸爸「這一定是最後一次，請您放心」，出獄後也努力改過向善，在認識洪姓妻子後兩人一起成立「76行者美容修復團隊」。

「浪子回頭」後的陳修將經常在社群平台分享妻女的照片，成功打造出顧家男人的好形象，如今卻因涉殺女友事件再次登上媒體版面，讓不少網友吃驚。另外，根據《三立新聞》報導，從妻子洪女的IG可見，她已經將有陳修將的照片刪光，加上陳向警方供稱與胡女是男女朋友，顯示兩人很可能已經離婚。