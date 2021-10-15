城中城46死靈堂曝光！官員志工比家屬多　殯儀館上演老弱殘悲歌

記者陳以昇、黃宥寧／高雄報導

城中城大樓屋齡40年，住戶多為高齡獨居老人、行動不便殘疾人士甚至是社會邊緣等弱勢人口，葬身火窟的46名不幸罹難者更屬全台火災第2高事故。從昨日到今日前往殯儀館的家屬都是稀稀落落，與一旁坐滿社會局、志工等形成強烈對比，目前已有29具遺體由家屬確認，17具遺體尚無親屬前來指認，後續若有「有名無主」遺體也將交由社會局辦理。

▲城中城奪走46條無辜性命，由於居住多為弱勢高齡人口，前往殯儀館家屬稀稀落落。（圖／記者陳以昇攝）

▼14日下午住戶家屬前往殯儀館進行指認。（圖／記者陳以昇攝）

14日深夜2點多，一場火警事故造成城中城住戶46人死亡，41人受傷住院，有8人插管與死神博命。據民政局統計，這棟大樓有94戶住家，設籍人口144人，但不一定居住在此，另還有非設籍的租戶，多數住戶都是老弱婦孺，有部分倖存者依親或安置於市府提供旅館。

《東森新媒體ETtoday》留守高雄第一殯儀館服務中心觀察前來指認家屬，1名陳姓男子，14日晚間8時許隻身前往認屍，他表示與父母住在8樓，凌晨剛好上大夜班不在家，接到電話後立刻打回家，電話有通卻沒人接，這時已經有心理準備，帶著忐忑不安心騎回家，到場發現一樓已經封鎖起來，火也燒上去，這場惡火也無情帶走他的雙親，僅剩他與妹妹相依。

另名家屬15日獨自前來殯儀館認父親遺體，他愁眉淚眼悲控，從14日案發不斷聯繫相關單位，電話從早打到晚，卻慘遭互踢皮球，等了將近20小時才得知父親不幸罹難訊息，讓他捶胸頓腳無法見父親最後一面。

▼高雄第一殯儀館的景行廳，作為此次罹難者集中豎靈區。（圖／記者陳以昇攝）

殯葬管理處啟動罹難者家屬關懷小組，在第一殯儀館服務中心設置專責服務台，由專人協助家屬相關喪葬處理流程，且布置可容納百人的景行廳，作為此次罹難者集中豎靈區，協助罹難者家屬治喪事宜，但截止15日下午豎靈區僅放1名罹難者牌位。

城中城大火事故帶走46條無辜性命，目前仍有17具遺體尚未有家屬前來指認，而在殯儀館現場少了家屬們不斷排徊身影及崩潰聲，反而多了冷清不同尋常氛圍，讓人不禁感嘆社會底層悲歌下的殘酷與哀傷。