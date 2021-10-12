吃buffet猛夾「雞腳」被笑很笨！她3句話洗臉三姑六婆　網大喊過癮

▲吃到飽是要夾愛吃的，還是追求吃回本？（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

民眾到buffet用餐都會優先夾取昂貴食材，以「吃回本」為目標，不過夾了一盤愛吃的雞腳竟然會被其他客人罵笨！一名女子抱怨，她今天中午去吃buffet，無意間聽到後面桌的客人在笑她笨，只因為她夾的雞腳成本比較低，於是她回頭霸氣回3句，狠狠洗臉對方。

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，她才剛夾了一盤雞腳回座位開心享用，就聽到後面有一桌三姑六婆，用台語議論她「有夠笨的，來吃這個竟然吃雞腳，真的有夠笨！」原PO聽到後端著雞腳回頭，淡定地用台語回應「這個雞腳很香很好吃，妳們要吃嗎？吃了嘴巴就不會臭了」，結果原本講話很大聲的三姑六婆，頓時全部閉上嘴不敢講話。

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▲雞腳便宜但很多人愛吃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



原PO透露，她本身很愛吃雞腳，即使去吃昂貴的buffet也會想夾自己愛吃的菜，雖然雞腳很便宜但吃得很開心，反觀那群三姑六婆「連回應我的勇氣都沒有」。

網友紛紛回應，「我老公都吃豆皮.....吃得開心就好」、「吃這個才划算啊！不會飽」、「Buffet不就是吃自己喜歡的嗎」、「我看過有人夾一大盤豆干絲的」、「當然是愛吃什麼夾什麼阿，吃個東西還要計較錢，有夠可憐」、「國中時媽媽帶我去吃Buffet，我吃挫冰跟芭樂，現在去吃，她都會又再唸一次」、「吃Buffet想吃回本真的很痛苦!! 那是去吃開心的...不是去吃到飽的。」