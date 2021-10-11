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機車突然發不動！下秒車行老闆「全副武裝」靠近　網曝超扯內幕

▲▼機車、停車、摩托車。（圖／記者周宸亘攝）

▲機車突然發不動，接著就有車行老闆主動靠近。（圖／資料照，無關本案／記者周宸亘攝）

記者林昱萱／台北報導

一名網友在臉書社團分享一段詭異經歷，當時他騎車要去買東西，因此將車停在附近的停車格，怎料買完東西後，機車卻突然發不動，之後又出現一名揹著工具袋、自稱車行老闆的人說要幫忙修理，讓他感到相當不對勁。

原PO在臉書社團「我是萬華人」表示，當時自己正要去買東西，但因為店家門口沒有停車位，因此他就騎到附近的停車格，怎料買完東西之後，機車就完全發不動了。原PO表示，「我就用牽的方式，從廣州街牽到凱達飯店，就在這時，一個自稱老闆的靠近了！說年輕人，你的車怎麼了？我回他說，車發不動，他又說要用腳踩的，我拒絕了他，他最後表明身分說他是車行老闆，這時我就覺得不對勁，哪有這麼剛好的事，後來我還是跟他說不用，他就離開了。」

原PO隨後聯絡了熟識的朋友說明狀況後，對方馬上回他說，「你先看一下排氣管旁邊的線有沒有被拔掉，果不其然，真被拔掉了！後來我自行接上插銷（含氧感知器），車就可以發動騎了！」經歷這場詭異的事件後，讓原PO也忍不住上網提醒網友，現在停車真的也要小心點了。

這起事件在網路上分享後，引發不少網友熱議，「以前是偷拔踏板下的cdi 線電瓶線，時代進步了，改拔含氧感知器的線。」、「怎麼有這麼壞的人。」另外，也有網友分享說，「我有一位女同事、騎車在汀州路加油站前車熄火、剛好旁邊有一家機車行，老闆跟她說是汽缸壞了，要換新的2500，他也換了。隔一個月、又這麼巧、又在那裡熄火了，又是同一家機車行，老闆又跟她說是汽缸壞了，又讓他再修了一次，說扯不扯。」而不少網友也感謝原PO將此段經歷分享，紛紛表示，「之後停車真的要小心了。」

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