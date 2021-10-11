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快訊／有孕婦小孩！16人夜困宜蘭神秘沙灘海蝕洞　直升機救出11人

有孕婦小孩！南澳16人夜困神秘沙灘海蝕洞　直升機救出11人。（圖／記者游芳男翻攝）

▲直升機救出民眾。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男、張靖榕／宜蘭報導

宜蘭南澳神秘沙灘海蝕洞10日晚間發生遊客受困，海巡署獲報後和消防隊各派出人員、船艇和車輛搜救；據了解現場有11名大人和5名孩童，其中一人為孕婦。不過消防人員和義消徹夜嘗試從海線及山線救援，都因漲潮和地勢危險無法接近，只能請求空勤直升機前來救援。而根據最新消息，今早已先救出11人。

▼直升機救出民眾。（圖／記者游芳男翻攝）

有孕婦小孩！南澳16人夜困神秘沙灘海蝕洞　直升機救出11人。（圖／記者游芳男翻攝）

消防隊10日晚間11時14分獲報，16人受困南澳神秘沙灘海蝕洞中，目前消人員員出動8人、消防車5輛：海巡出動1艇8人、岸巡1車2人，另外還有至少9名義消。

消防隊11日抵達現場後回報因漲潮無法接近受困者地點，放棄海線救援改從山線進行，預計從海蝕洞上方下切進行救援，之後因需要在海蝕洞上方使用多條百米繩索下切，因此由消防局增派7名搜救人員。

現場最新消息，搜救人員下切時在海蝕洞上方遇到高約100公尺的斷崖，雖然嘗試在繞道通過但仍遇到下切困難，考量安全後決定山線救援任務暫停，改申請空勤直升機救援，由花蓮機場起飛前往救援。

宜蘭消防局指出，目前直升機已救出受困民眾11人，包括6名大人和5名小孩，並已降落在南澳鄉綜合運動場，獲救人員意識均清楚。

上線時間0630

更新時間0659

▼16人夜困海蝕洞。（圖／讀者提供）

▲▼快訊／長浪增強！南澳16人困「神秘沙灘海蝕洞」。（圖／讀者提供）

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