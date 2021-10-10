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今晚別錯過！國慶光雕最終場　自由潛水「國旗女孩」登總統府

▲▼國慶光雕展最終場國旗女孩登總統府。（圖／翻攝自Facebook／中華文化總會）

▲國慶光雕展最終場國旗女孩登總統府。（圖／翻攝自Facebook／中華文化總會，下同）

記者黃巈禾／台北報導

國際自由潛水發展協會（AIDA）世界錦標賽日前發生主辦單位遭中國施壓、撤下我國國旗的事件，台灣選手更在賽後高舉國旗。由中華文化總會在總統府舉辦的「百年追求世界台灣」國慶光雕展，今晚（10日）是最終場，文化總會及策展團隊連夜趕工，把AIDA世錦賽事件及國旗女孩的畫面加入展演橋段。

文化總會指出，國際自由潛水發展協會（AIDA）世界錦標賽，日前發生主辦單位遭中國施壓、撤下我國國旗的事件，引發國際聲援，台灣選手侯一明更在賽後高舉國旗，感動無數國人。

文化總會提到，今晚將是國慶光雕展演最後一夜，文化總會及策展團隊連夜趕工重製並更換系統，把AIDA世錦賽事件及國旗女孩的畫面加入展演的橋段，想前往欣賞或拍照留念的民眾，要趁今晚九點半最後一場結束前抵達。

▲▼國慶光雕展最終場國旗女孩登總統府。（圖／翻攝自Facebook／中華文化總會）

國慶光雕展最終場於10日晚間7點至9點30分，每半小時一場，展演地點於總統府前，凱達格蘭大道。觀展民眾須遵守4點注意事項，一、民眾前往觀賞建議由凱達格蘭大道與懷寧街口入場，經量測體溫、手部消毒，並完成實聯制登記後進入光雕展演觀賞區；二、觀賞時請全程佩戴口罩，除補充水分外，全程禁止飲食。

三、光雕展演期間與散場時請與周圍民眾相互保持1公尺以上之安全社交距離；四、若遇現場人潮過多，請配合主辦單位指示，待下一個場次後再進場，請民眾安心等候。

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