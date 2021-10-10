躲包廂「跟小姐鬆一下」！他下秒跳起來狂奔廁所　床單都沾上白濁

▲謝男媒介女子花花為男客進行半套性交易。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫pakutaso）

記者林昱萱／基隆報導

一名有前科的謝姓男子在基隆擔任某舒壓館的負責人，但他卻媒介、容留女子「花花」（化名）讓她在包廂內與不特定男客進行半套性交易，自己則從中抽取傭金。對此，基隆地院審理後，依法判其3月徒刑，得易科罰金。

判決指出，謝男日前才因妨害風化案件被判刑確定，經易科罰金執行完畢後，卻仍是不知悔改，基於意圖使男女與他人為猥褻之行為，而媒介、容留營利之犯意聯絡，以不詳方式招攬不特定男客，再帶客人到店內包廂內，讓店內的按摩小姐花花，為男客進行按摩生殖器直到射精的猥褻行為。每次性交易過後，謝男則會抽取1400元作為傭金。

某次一名男客前往該處消費時，謝男先和他收取了2200元的費用，接著就安排花花進入5號包廂，讓兩人在裡面進行半套性交易。不過，交易才剛開始沒多久，就有警方持搜索票前往該處搜索，並於當場查獲日報表一張、沾有精液的衛生紙團一團、沾有精液的床單一張、潤滑油一條等物。對此，謝男被捕後，矢口否認有容留、媒介性交易的一事。

不過，警方進入包廂搜索前，包廂內突然亮起白色警示燈，花花大喊，「糟糕」、「警察臨檢」後，就將套在男客生殖器上的保險套取下，並要他躲進包廂廁所內，接著就跑出包廂，而男客也證稱，當時自己進入舒壓館時，謝男也告訴自己，該有的服務都有。

對此，法官認為，謝男的行徑已經危害社會善良風俗，且其於偵查中不斷否認犯行，在法院審理時才坦承犯行，考量其犯後態度、犯罪動機、目的、手段、犯罪所生危害、家庭經濟狀況、智識程度等一切情狀後，依犯圖利容留猥褻罪，累犯，判處他有期徒刑3月，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。