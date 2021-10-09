防BNT心肌炎！北市擬幫男學生做「心電圖」　陳時中表示疑惑

記者嚴云岑／台北報導

桃園一名國中女學生接種BNT疫苗12天後出現心肌炎，北市昨也爆出一名國中生也有同樣症狀，市長柯文哲更規劃在打第二劑前先做心電圖譜篩，建立公衛數據庫。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前沒有國家這樣做，國內專家也沒有很認同，立意可能要講得更清楚。

根據指揮中心統計，截至9/29日三款進口疫苗共有20人出現心肌炎情形，其中7人接種AZ、13人接種莫德納，BNT掛零。被問及該名女學生是否為首例接種BNT疫苗後出現心肌炎個案？莊人祥昨回應，因為是均為周報統計，到目前為止可能還有幾例與BNT有關，下週有新統計結果再與國人報告。

北市副市長蔡炳坤昨表示，北市個案是在9月29日接種BNT疫苗後，於10月1日因為身體不適到醫院就診、10月2日確認是心肌炎，經治療後已在10月6日下午出院，也有依規定即時向上通報給教育部、衛福部。

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柯文哲接著提到，BNT心肌炎通常打第二劑會更明顯，因此台大醫院小兒科部也在討論，是不是在台北市要打第二劑BNT的時候，做一個心電圖的掃描，在打疫苗前做一次、打完第二天做一次。由於心肌炎好發於在15到18歲的男生，柯文哲也提到，如果台北市到時候要做心肌炎篩檢，可能會找高中職的男生來做全面篩檢。

不過，下午在指揮中心記者會中，被問及如何看待北市心肌炎篩檢作為？陳時中表示，建立公衛資料庫的確是一個想法，但目前並沒有國家在打疫苗後監測心電圖，國內專家好像也沒有很認同柯的做法，「他的想法或意義是什麼，可能要講得更清楚。」