颱風圓規估「明晚發海警」　暴風圈侵襲機率曝！各國預測路徑出爐

▲颱風圓規將為台灣帶來明顯降雨。（圖／NCDR）

記者李宜秦／台北報導

輕度颱風「圓規」持續往西前進，將穿越巴士海峽後往海南島移動，中央氣象局表示，預計將於明晚到周一上半天發布海上颱風警報，由於颱風路徑稍微偏南，因此發布陸上警報機率也較低。國慶日晚上風雨逐漸增強，下周一到周三北部、東半部嚴防大雨或豪雨。

氣象局預報員陳伊秀表示，颱風路徑的最新預報沒有太大修正，僅往南邊微條修正，如果依此路徑前進，預計將於明晚到周一上半天發布海上颱風警報，至於陸上警報是否發布，需視颱風暴風半徑有無調整、路徑是否北偏等決定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲各國預測颱風圓規路徑。（圖／NCDR）※點圖放大

而日本氣象廳考慮到圓規颱風屬於季風低壓的特性，將圓規的暴風半徑設為950公里，相比氣象局僅匡列120公里，陳伊秀表示，這是認定問題，目前氣象局不會修正半徑公里數。

國慶日當晚颱風逐漸靠近，北部、東半部風雨漸漸增強，大概晚上8、9點會開始飄雨，真正雨勢較明顯的時間落在下周一到周三，除了颱風帶來的水氣外，周一、二大環境吹東北風，容易因為地形、水氣、風場造成劇烈降雨，北部、東半部、恆春半島將有大雨或豪雨以上降雨。

而西半部剛好位處中央山脈另一側，天氣相對穩定，不過雲量仍會增加，且會有零星降雨。受颱風環流影響，今日起至下周二東半部、基隆北海岸、恆春半島、西南部沿海需注意長浪發生，從事海邊作業要多加小心。

▲▼颱風圓規持續往西移動，以下二圖為暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）

▲颱風圓規持續往西移動，暴風圈侵襲機率出爐。（圖／氣象局）