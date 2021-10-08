龍貓裡姐姐的便當！日超市還原「昭和初期」便當　11萬人推讚

▲日本連鎖超市推出名為「昭和初期」的便當，售價199日圓（約新台幣$52），重現舊時代的經典款便當，在顧客拍照分享後引發話題。（圖／鏡週刊／翻攝推特@olo_voYov／@naganoya_yuta）

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位於日本九州宮崎縣的一家連鎖超市《永野屋》，以推出各種創意主題的便當為特色。近日販售一款名為「昭和初期」的便當，有顧客看到後拍照上傳推特引起討論，許多人認為幾乎跟動畫《龍貓》中姐姐準備的便當一模一樣，忠實呈現那個時代樸實的庶民餐點。許多人感到懷舊表示：「想起以前都是簡單的美味。」

日本繼之前有超商推出200日圓（約新台幣$52）的「鑫鑫腸便當」，因便宜與獵奇的發想引發話題與人氣。而一家以宮崎縣為據點的連鎖超市《永野屋（ナガノヤ ウメコウジ）》，近日也推出一系列199日圓的便當，其中一款名為「昭和初期」的便當，白米飯上有沙丁魚、梅干、醃蘿蔔，再搭配一點昆布，重現舊時代物資比較短缺時的樸素便當，還有人馬上聯想到就是動畫《龍貓》中，姐姐小櫻幫家人準備的便當。