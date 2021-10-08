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陳柏惟受訪撇涉賭　民進黨加油團路過、許智傑上前擁抱

▲▼立委陳柏惟接受聯訪 民進黨立委許智傑到場相挺 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委陳柏惟接受聯訪，民進黨立委許智傑到場相挺 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

台灣基進立委陳柏惟面臨10月23日罷免投票，投票前10年前的肇事逃逸黑歷史被翻出，又被PTT鄉民挖出曾涉及賭博案。陳柏惟8日受訪時仍駁斥涉賭，受訪時正好數名民進黨立委路過，紛紛高喊「加油」替他打氣，其中鳳山區民進黨立委許智傑上前擁抱，肯定陳柏惟在立法院的問政表現，「應該就他在立法院的表現，在罷免投票時不贊成罷免。」

陳柏惟表示，昨天講快打旋風是指裡面有很多不同機台，拿一千塊換代幣本來不可能只玩一個機台，可能台北比較少這種機台，造成大家誤會。

「我想立委工作上，我不該是被罷免的民意代表。」陳柏惟說，這是他成長的養分，不經一事不長一智，從小到大跟不同人共事，這些都會讓我在民代工作上接觸更多人群。

至於到底有沒有賭博，陳柏惟解釋，拿1000元換代幣到不同的機台玩，他強調，把錢拿去換代幣，再去換獎品，如果拿去換現金就是賭博，這是他下班的休閒娛樂，可以換電鍋、換電磁爐，但不會去換現金，當時跟他一起去警局的人，的確有人賭博起訴，「但我不是啊，為什麼一直要拿這兩個字抹在我身上？」、「我沒有想在那邊發大財，就是我下班的休閒運動。」

不過，陳柏惟受訪期間剛好有民進黨立委路過，紛紛喊「加油」替他打氣，其中民進黨立委許智傑直接上前擁抱，他表示，已去跟鳳山警察單位了解，賭博罪不起訴處分，沒有賭博問題，請外界不要再擴大渲染，「柏惟在立法院這幾年很認真、表現很好，不管是問政還是服務都值得肯定，應該就他在立法院的表現，在罷免投票時不贊成罷免。」

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