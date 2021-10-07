第十輪BNT加開預約截止！ 8小時8.8萬人手刀搶「預約率7成4」

▲施打BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

第十輪新冠疫苗BNT疫苗昨天深夜緊急加開對象，61~63歲族群只要符合9/29前完成意願登記BNT者，今天上午10點開始限時8小時預約。指揮中心晚間公布最新預約結果，共有8.8萬人成功完成預約，將於10/10開打。

第十輪提供第一劑BNT，原開放的三類對象，包含64歲以上民眾、18歲至63歲第9類對象以及18歲至22歲民眾，指揮中心6日深夜宣布，為利疫苗資源有效利用，「COVID-19公費疫苗預約平臺」第十期將於10月7日上午10時至10月7日下午6時止，增加開放「9月29日前意願登記BNT疫苗之63歲至61歲民眾[即1958/1/1(含)-1960/12/31(含)間出生] (不含第9類對象)」，進行第一劑BNT疫苗預約，並預定於10月10日至10月14日施打。

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指揮中心公布統計結果，第十期增開61歲至63歲民眾(不含第9類對象)BNT疫苗預約狀況，符合預約資格者11萬8,564人，已完成預約8萬8,459人。

指揮中心提醒，預約平臺第十期前次(10月4日上午10時至10月5日下午4時止)已宣布之符合BNT疫苗預約資格對象，包含64歲以上民眾、18歲至63歲第9類對象以及18歲至22歲民眾，依原預約期程，已於10月5日下午4時停止預約及修改，並於10月6日至10月14日施打。

【補充說明】

10/7 10:00-10/7 18:00 第十期增開61歲至63歲民眾(不含第9類對象)BNT疫苗預約狀況(已截止)

符合預約資格：118,564人。

已完成預約人數： 88,459人。