多金哥出門把妹！「17隻庫柏力克熊+百萬名錶」消失...藏鏡人是他

▲詹嫌看準庫柏力克熊公仔在全球掀起熱炒且炒作，竟對收藏家友人下手偷走17隻公仔。上圖為示意照。（圖／Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

詹男看準「庫柏力克熊」公仔在全球掀起一股熱潮且炒作，得知友人阿翔（化名）是收藏家，以「介紹妹」為由約友人聚餐，同時委請鎖匠開鎖叫吳姓男子等人進入他家中，徒手竊走17隻庫柏力克熊公仔、名牌包及Richard Mille名錶等共價值新台幣447萬586元。士林地院日前審結，依與少年共同犯侵入住宅竊盜罪，判處詹、吳各1年、9月有期徒刑。

風靡全球的庫柏力克熊（Be@rbrick）為日本玩具商Medicom Toy所創造的一款玩具，名稱由Bear+Kubrick取字根組成，Ku與日本數字9發音一樣，代表庫柏力克熊是由耳朵、頭、身體、屁股、雙手與雙腳等9個零件所組成，透過與各種品牌、藝術家的聯名打入年輕一代的藝術市場，也因此成為極具收藏價值的公仔之一。

擁強盜前科詹男（35歲）看準高富帥阿翔喜歡收藏價值不斐的「庫伯力克熊」公仔及名錶，利用介紹正妹為由，帶著阿翔到夜店，同步通知吳姓男子（22歲）及林姓少年（18歲）與鎖匠前往阿翔淡水豪宅家中行竊。

年輕又多金的阿翔家中宛如小博物館，從尺寸7公分庫柏熊（星空、迷彩、黑空）公仔到70公分藤原浩紅水晶熊、藤原浩透明水晶熊等17隻公仔、Channel J12手錶及要價300萬起跳的Richard Millie手錶等都是收藏，卻慘遭朋友設局竊走。

審理時，吳男辯護人表示，他是受到詹男指使才犯下案，他拿取的只有潮牌衣物及玩偶，價值並不高，且願意與阿翔和解及賠償精神慰撫金，希望能酌減刑期；詹男則坦承自己就是整起偷竊案主導。

吳男審理中向法官供稱，「我現在這邊沒有其他贓物，該歸還的我有還回去給阿翔」，但阿翔則出庭打臉，「還有克

羅星打火機、庫柏力克熊的紅水晶、透明水晶熊、BV鑰匙圈、女錶等還沒還」，足見所述與阿翔有出入。

合議庭審酌詹男在2007年間犯強盜案件，高等法院判處有期徒刑7年確定，吳男在2019年間犯竊盜案件，經台北地方法院判處拘役10日確定，雖均未構成累犯，但2人仍未生警惕，不思以正當途徑獲取財物，考量2人雖在法庭上表示有意願與告訴人和解，但迄今未能與告訴人達成和解，依與少年共同犯侵入住宅竊盜罪，判處詹、吳各1年、9月有期徒刑。