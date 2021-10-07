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快訊／氣象局斥資50億建超級電腦　數值天氣預報提高颱風海象準確性

▲▼氣象局颱風電腦路徑及降雨預報。（圖／行政院提供）

▲氣象局颱風電腦路徑及降雨預報。（圖／行政院提供）

記者杜冠霖／台北報導

中央氣象局於今(7)日行政院院會報告「高速運算電腦未來規劃」，預計未來自113年起以10年50億經費，將高速運算電腦計算容量由10PFlops(110至112年建置完成)提升至150PFlops，以強化該局於全球、區域、氣候及海象等「數值天氣預報」作業的時、空解析度，提高預報準確度。

氣象局指出，為持續優化氣象資訊之公眾服務、陸運、海運及航空氣象、水資源管理、空氣品質預報及農林漁牧、智慧政府等各領域之跨域應用；並為因應近年來氣候變遷，全球受到極端氣候帶來的複合性災害威脅，將持續推動建置高速運算電腦系統、強化「數值天氣預報」效能，協助調適因氣候變遷所帶來的衝擊與影響，同時積極拓展國際交流，讓「數值天氣預報」科技與國際接軌、齊步發展。

中央氣象局自民國72年起施行「氣象業務全面電腦化計畫」，購置了首部高速運算電腦，並在該高速運算電腦發展數值天氣預報系統，透過與國際間重要氣象機構交流合作，持續提升國內氣象預報技術。高速運算電腦提供的各式數值天氣、氣候及海象預報模式不間斷作業，是近年來氣象局得以推出368鄉鎮預報、旅遊景點預報的關鍵。

為持續提升氣象服務品質，相關硬體設備必須不斷地更新，以維持氣象科技不間斷的研發與運作，滿足數值新一代高解析度天氣預報系統計算需求。為此，中央氣象局規劃投入經費提升高速運算電腦計算容量，未來也將持續審慎規劃推動相關工作，據以精進氣象預報科技及達成提升氣象服務之目的。

▼數值天氣預報未來發展。（圖／行政院提供）

▲▼氣象局颱風電腦路徑及降雨預報。（圖／行政院提供）

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