女老師請生理假激戰已婚男師！正宮站門外崩潰：為何要在我床上？

▲女老師請生理假跟已婚男老師回家激戰，正宮抓包崩潰提告，判決結果出爐。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者陳韻如／新北報導

新北市某國中女老師小君（化名）學校一名已婚男師阿宏（化名）發生婚外情，兩人多次趁著正宮上班時，請生理假、公假回家激戰。某天正宮提早返家，卻發現臥室房門上鎖，房內兩人聽見她聲音，還嚇得驚喊，「怎麼辦？」讓她當場崩潰，氣得對小君提告。法官審理後，判小君須賠正宮30萬元。

正宮指控，她2018年9月某日提早回家，卻發現3樓主臥室的門上鎖，接著就聽見房內的小君跟阿宏驚慌大喊，「怎麼辦？」經她質問阿宏，阿宏才坦承自己分別在同年月12日、13日下午在家跟小君發生性關係，20日還一同過夜，並寫下自白書。

此外，正宮也提出通話錄音為證，當她崩潰詢問阿宏，「都在我的床上做愛嗎？」、「你為什麼不就在門口，去汽車旅館也好，或者是隨便外面也可以啊，或者是在學校也可以啊，為什麼來我家？」阿宏則回她，「那也是我家啊」。

不過，對於兩人在床上做愛，正宮很是在意，不斷逼問，「在床上比較舒服，是不是？」、「就是可以躺，就是可以做愛，這樣嗎？」阿宏又回答，「我的位置也在上面啊！」還強調自己有戴套，正宮再問，「你跟她做完，有跟我做過嗎？」阿宏則回，「沒有啊！我們很少做吧」，正宮則崩潰，「因為我每一次碰你，你，你就直接跑走了啊！連我生日你都沒有碰我！」

此外，正宮也致電小君，同時也錄下音檔，對話中小君坦承對阿宏「滿有好感」，她自己也知道阿宏已婚，並坦承去過正宮家3次，還對證宮說，「你知道就好，不要再討論這個了，其實老實講，你也不好受」，然後強調這是因果關係，「我不覺得全部都是我的錯」。

然而，小君卻又在開庭時矢口否認與阿宏的姦情，辯稱，自己9月12日當天因生理期身體不適，才請生理假，不可能有性行為，而13日時仍於生理期期間，下課後她就搭火車回家，還買了台鐵便當，她不可能跟著阿宏回家，至於20日當天，她則待在家沒有出門，不可能有跟阿宏做愛，而至於正宮提出的對話錄音，是正宮移花接木，她不可能跟正宮承認姦情。

對此，法官審理時認為，正宮提出諸多事證都足以證明兩人姦情，明顯逾越一般男女交往分際，嚴重侵害正宮配偶權，甚至還導致正宮夫妻倆離婚，因此最終判決小君須賠償正宮30萬元。全案確定。