龍龍「開戰7天下場慘」　他揭老K反攻驚人數據！釣出YT系神人分析





▲龍K之亂延燒至今已第7天。（圖／翻攝自龍龍IG、老K臉書）

記者施怡妏／綜合報導

脫口秀演員龍龍槓上薩泰爾班底老K，起因是不滿對方把她和前男友賀瓏的事情拿來嘲笑，雙方互戰引發軒然大波，事件延燒至今已經第7天，有網友發現，事發四天之後，龍龍的訂閱數狂掉，至今已跌破37萬，但是觀看量卻上升了，反觀老K，不僅訂閱數上升，觀看次數也不受影響，貼文引發討論。

有網友在Dcard上發文「龍龍頻道訂閱數狂掉？」分析龍龍和老K這幾天在YouTube訂閱人數和點閱的變化，事發至今，龍龍的訂閱數從原本的37.2萬，減少到36.8萬，有4千名粉絲退追蹤，不過，觀看次數卻是上升的，每天以萬來增加。其中龍龍在4日於IG公審髮型師，消息曝光後，當天的影片觀看數爆增17.15萬次。

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反觀老K，事發至今粉絲數不減反增，從原本的1.21萬粉絲，增加到1.89萬，一個禮拜就漲了6800名粉絲，觀看數也是每天以萬增加，4日的觀看數也同樣暴漲，增加27.12萬次觀看，似乎並沒有因為霸凌事件，影響到人氣，仍獲得粉絲支持。

▲▼有網友分析兩人的YT訂閱數。（圖／翻攝自網站noxinfluencer）

貼文曝光後，引發網友討論，「等事情過完，喜劇圈直接多一個大型副本可以玩」、「我看（龍龍）是賺爛了，點閱率上升那麼多。反倒是老K沒回STR的話，我就不信有幾個人訂閱之後會繼續看」、「反正之後風潮過了，粉絲會再漲回來」、「老K只是因為知名度低吧，經過這次風波讓比較多人認識他了」。

但有網友好奇問「四天掉3千粉絲很少吧？」意外釣出YT系網友解答，「少之又少，通常YT每日都會有訂閱和退訂，最多幾百個上下，但到上千通常就是發生什麼大事，此時會紅跟不會紅就是在這個時候」。

也有網友指出，「對一個YouTuber來說，掉了幾千訂閱是一件大事，這將會決定未來是否會（繼續）紅之類的，而且部分退訂的用戶會持續倒讚，進一步造成平台演算法不會推廣你的影片，當然以龍龍來說收入最大宗應該不是來自於YouTube，所以就只是會影響他未來會不會紅而已」。

▼脫口秀演員龍龍控訴被薩泰爾班底老K言語霸凌。（圖／記者周宸亘攝）