陳時中透露下波「口罩解封」計畫　八大行業求復工仍無望！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心日前開放空曠山區、海邊脫口罩，外界也相當關心其他地方何時可以口罩解封？對此，指揮官陳時中今出席立法院衛環會時透露，接下來「主要會朝運動方面開放，朝增進身心健康的方向做起。」另外，八大行業至今仍未解封，不少業者準備上街求復工，陳時中今也直言「應該還不會開放。」

陳時中日前宣布，10/5起開放農林漁牧工作於空曠處（如：田間、魚、山林）工作，無須戴口罩，但應隨身攜帶口罩，並應與他人保持社交距離。另外，在山林（含森林遊樂區）、海濱活動，可以不用戴口罩，不過一樣要隨身攜帶，若無法保持社交距離就要把口罩戴起來。

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另外，二級警戒也確定延長到10/18，但指揮中心仍放寬多項管制，包含電子遊戲場所、資訊休閒場所、錄影節目播映場所、視聽歌唱場所（自助式KTV和電話亭式KTV）、桌遊、麻將休閒館營業場所。

宗教祭祀則是有條件開放進香團、餐會活動，祭祀場所入座可不限梅花座，但不可遶境。而在餐飲方面，內用不限隔板或1.5公尺間距，宴席開放離桌敬酒，放寬桌菜和自助式餐廳取菜。另外，針對電視主播，指揮中心也放寬保持適當社交距離，主播可不戴口罩播報。

而針對八大行業，陳時中今表示「應該還不會開放，我了解他們的困難，但希望防疫期間大家多忍耐，大家一步一步來。」