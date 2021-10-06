電商「神鵰俠侶」開除正宮安插小三　iFit董座夫回應了

▲經營iFit的艾絲資訊公司10月1日召開股東會，創辦人謝銘元（左）會後與妻子不歡而散。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

知名電商「iFit愛瘦身」董事長謝銘元去年驚傳外遇，並解除共創事業的妻子陳韻如原本執行長職務，兩人正式撕破臉，陳韻如不甘背叛，對謝銘元及小三提出侵害配偶權及離婚告訴，後又因謝銘元的言語暴力、威脅，再聲請保護令獲准，有股東認為，謝銘元因私人因素，恐無心經營公司，呼籲謝應考量股東權益，另覓合適人選接掌。

面對丈夫背叛，陳韻如本想好聚好散，不料，謝銘元的行為越來越失序，不但派人到陳的娘家樓下舉牌，牌子上連名帶姓標註女兒、岳父，還寫下：「陳韻如不給我看小孩、女兒一個月沒看到爸爸、陳韻如好狠心」等字句。陳不解地說：「這件事跟我爸有什麼關係？我媽生前對謝那麼好，他這樣做，對得起我媽嗎？」謝步步進逼，讓陳倍感恐懼，也向法院聲請保護令獲准，並提出離婚訴訟。

夫妻撕破臉後，完全沒有互動，但今年3月，謝銘元因公司營運狀況不佳，竟主動找上陳韻如，還聲淚俱下地請她回任執行長，但卻提出附帶條件，包括讓他繼續當董事長、撤銷對他與小三的告訴，陳當然無法接受。3月底，法院針對侵害配偶權案做出宣判，謝及小三敗訴，須賠償陳70萬元。

▲謝銘元計畫併購某公司不成，竟傳訊恐嚇對方。



謝銘元不服，上訴二審，法院上個月維持原判，全案定讞，謝則心有不甘，對外將婚姻失敗的原因，推給陳韻如沒有履行夫妻義務、不是好媳婦，甚至罵陳：「我這輩子最大的錯誤就是跟你結婚生小孩！」令人不勝唏噓。

陳韻如告訴本刊，謝銘元私領域不檢點，公司治理也一團亂，她被開除後，謝兼任執行長，今年又把小三安插進公司當人資主管，老臣因此紛紛求去，營收每況愈下，引發股東反彈。

▲謝銘元的小三陳麗文（圖）目前擔任艾絲資訊公司的人資主管。

而小三陳麗文空降iFit後，甚至要求公司美編替她的烘焙工作室設計圖片，美編不願配合，陳竟囂張地反問對方：「你知道我跟你老闆是什麼關係嗎？」還有員工指控，公司上個月薪資遲發一週，員工向陳反應，陳竟回嗆：「我剛交接，很多事還在熟悉中，要不要現在就算好10月5日該給你多少錢？有這麼嚴重嗎？好像我犯了滔天大錯一樣！」

此外，還有股東發現，謝銘元近期積極聯繫其他公司，希望併購對方，股東質疑謝此舉是想掏空iFit，並藉機鞏固自己的經營權，扯的是，對方思考後，婉拒謝的併購提議，結果卻遭謝謾罵：「如果我死了，你也不會好過！見死不救…打壞我所有的布局！如果不要，就玉石俱焚！」

對於謝銘元的離譜行徑，陳韻如及部分iFit股東無法接受，呼籲謝好自為之，否則不排除提告或要求他辭職下台，讓公司重生。

針對相關指控，謝銘元反駁表示，陳韻如擔任執行長時，連續2年慘賠，董事會才決議將她解職，絕非私人恩怨，今年他接手後，公司虧損減半，成績有目共睹。至於外遇一事，謝並未否認，但否認將小三安插進公司，還強調公司沒有併購計畫，指控並非事實。



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