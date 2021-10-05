憲兵爆線上簽賭！士官還拉下屬入坑　憲指部：刑懲併行、嚴懲列汰

▲雲林憲兵隊驚傳發生士官兵參與線上博弈網站集體賭博案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者黃巈禾／台北報導

雲林憲兵隊發生士官兵參與線上網路簽賭，雲林地檢署著手調查，傳訊12名可能涉案的士官兵，其中7名士兵部分坦承接受招攬參加賭博。對此，憲兵指揮部5日證實，並依法函送地檢署偵辦；另依「刑懲併行」原則，嚴懲列汰。

據了解，雲林憲兵隊一名士官，在新北市服役時，疑似在線上博弈網站賭博後欠下大筆債務，數月前調職到雲林憲兵隊，債主要求該名士官拉下線簽賭來抵債，代價是每拉一個人頭，可抵3萬元賭債。背負大筆賭債，在討債集團的壓迫下，暗中在憲兵隊拉一些下屬加入賭博，至少有10人以上參加線上賭博。

雲林地檢署接獲情資也開始調查，從昨天起陸續傳訊可能涉案的士官兵。檢方透露，目前檢方以賭博罪清查中，可能涉案人員約12人，其中5人在案子爆發前已北調的北部單位，目前在案的7人仍在接受偵訊中。

對此，憲兵指揮部5日表示，憲兵第203指揮部林姓士兵等前於110年8月使用手機網路簽賭，經單位主動查證屬實，於10月1日依法函送地檢署偵辦；另依「刑懲併行」原則，嚴懲列汰。



針對所屬同仁涉及網路簽賭，憲兵指揮部強調，秉「毋枉毋縱」原則依法辦理，將賡續強化內部管理及軍（法）紀教育，杜絕類案再生。