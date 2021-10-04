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快訊／臉書、IG深夜大當機！全球災情傳出

▲▼FB當機。（圖／記者楊庭蒝攝）

▲全球臉書、IG用戶回報災情。（圖／翻攝自Downdetector）

記者楊庭蒝／綜合報導

臉書、IG在4日晚間驚傳大當機，不管是網頁版還是電腦版都無法進入，記者透過時資訊平台Downdetector回報網站觀察發現，不只是台灣，全球用戶在台灣時間4日晚間11點30分過後都有當機的情形發生。

除了臉書和IG之外，通訊軟體Whatsapp和Messager也都有災情傳出。對此，PTT論壇網友也第一時間回報災情，就有網友指出，「+1，ig好像也是欸」、「我以為是我網路問題」、「FBIG都掛」、「+1，廢片看到一半而已」、「聊天聊到一半訊息發不出去QQ」。

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▼臉書當機。（圖／記者楊庭蒝翻攝）

▲▼臉書當機。（圖／記者楊庭蒝翻攝）

國外媒體《鏡報》也在第一時間發布快訊指出，全球Whatsapp、Instagram、Facebook用戶回報皆有災情回報。

 

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