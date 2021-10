快訊／臉書、IG深夜大當機！全球災情傳出

▲全球臉書、IG用戶回報災情。(圖/翻攝自Downdetector)

記者楊庭蒝/綜合報導

臉書、IG在4日晚間驚傳大當機,不管是網頁版還是電腦版都無法進入,記者透過時資訊平台Downdetector回報網站觀察發現,不只是台灣,全球用戶在台灣時間4日晚間11點30分過後都有當機的情形發生。

除了臉書和IG之外,通訊軟體Whatsapp和Messager也都有災情傳出。對此,PTT論壇網友也第一時間回報災情,就有網友指出,「+1,ig好像也是欸」、「我以為是我網路問題」、「FBIG都掛」、「+1,廢片看到一半而已」、「聊天聊到一半訊息發不出去QQ」。

▼臉書當機。(圖/記者楊庭蒝翻攝)

國外媒體《鏡報》也在第一時間發布快訊指出,全球Whatsapp、Instagram、Facebook用戶回報皆有災情回報。

#BREAKING: Whatsapp, Instagram, Facebook down for users: reports. Users are unable to refresh their chats and feeds as all three platforms appear to have been crashed pic.twitter.com/qT433u84x2