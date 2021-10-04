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社會 社會焦點 保障人權

色店長4度對女店員伸狼爪　竟辯她反抗是「小女生害羞」

▲性侵,性騷擾（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲廖姓男子為台中北屯某飲料店店長，4度利用和女店員獨處時伸出狼爪。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pexels）

記者白珈陽、林冠吟／台中報導

台中北屯一名廖姓飲料店店長，多次利用和女店員獨處的時候，乘其不及抗拒，無視其拒絕之意，從後方環抱女店員對其襲胸、強吻、碰屁股等得逞，被逮後竟還稱女店員的反抗是「小女生害羞」；台中地檢署日前偵結，依違反性騷擾法起訴廖男。

起訴書指出，廖姓男子為台中北屯某飲料店店長，其疑似愛慕店內的女店員，自今年1月起多次利用2人單獨在店內工作的機會，4度對她伸出鹹豬手，不過都被女店員以口頭制止或將廖男的手撥開，表示拒絕之意。

今年1月11日，廖男第三度對女店員毛手毛腳，這次除從後方環抱女店員之外，更直接襲胸，直到女店員尖叫、反抗才作罷，事隔僅一星期左右，廖男自以為浪漫，趁著2人坐在階梯上休息時，試圖推倒女店員並強吻，不過都被女店員擋掉拒絕，為此心有不甘的廖男，竟再次從環方環抱女店員，襲胸得逞，讓忍無可忍的女店員報警處理。

偵訊時，廖男坦承確實有環抱、對女店員襲胸等事，不過強調並無性騷擾意圖，是因為當時2人處於曖昧階段，女店員有時候會反抗，有時候不會，其就算反抗也僅是「小女生害羞」，且事後女店員也會主動靠近等語。

不過檢方勘驗監視器畫面後指出，女店員在面對廖男的性騷擾時都有制止、躲避或抗拒的反應，即便女店員未立即轉身離開，或在事後仍主動靠近廖男等反應，都無法合理化廖男在未取得女店員的同意、趁其不及抗拒之際，一再環抱、襲胸甚至強吻得逞，認定廖男有違法之嫌，依違反性騷擾防治法將其起訴。

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