才隔2天又撞了！國1北上小客車「猛撞護欄」　車流紫爆回堵6km

▲中山高北上334.1公里仁德戰備道路段車禍。（圖／翻攝高速公路1968）

記者林悅、戴若涵／台南報導

國道1號北上334.1公里處（仁德戰備道路段）4日下午3時40分發生一起事故！一輛轎車因不明原因猛撞護欄肇事，造成後方車輛嚴重回堵6公里，一路紫爆至路竹交流道。警消獲報到場處理，至於詳細事故發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

2日下午2時22分許，仁德戰備道路段（國道1號331.5公里處）才發生一起嚴重車禍，一輛聯結車因左前輪爆胎，當場失控衝撞護欄後翻覆，車頭更衝過護欄，橫跨至南下車道，車上滿載的廢鐵更散落一地，造成南北向車流嚴重回堵，所幸駕駛僅手腳擦挫傷，並無生命危險。

不料，事隔僅2日，距離聯結車翻覆地點不到3公里處，又發生車禍事故，一輛小客車因不明原因撞上護欄，台南市消防局人員獲報到場處理，趕緊將40多歲黃姓女駕駛從車內救出，所幸人意識清醒，僅手部及腰部挫傷疼痛，但現場一度大塞車，回堵逾6公里遠。

▲▼國道1號4日下午發生一起車禍，造成現場大回堵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國道警察第四公路警察大隊指出，4日下午3時45分許，在國道1號北向334公里仁德服務區路段，一部由黃女（43歲）駕駛之自小客車疑似因操作不當自撞內側護欄後停於中線車道（未翻覆）而肇事。

本件事故造成該車駕駛人黃女1人腰部擦挫傷（意識清楚、無生命危險），送台南市立醫院診治，現場已於下午4時42分排除，恢愎通車，該車駕駛人酒測值為0.00mg/l。

國道警察第四大隊在此提醒民眾上路前做好各項檢查及準備，如自身生、心理狀況無法駕車時，應避免駕車，避免造成自身及其他用路人之危害。（更新於下午 5時 55分，補充國蔡警察四大隊說法）