網紅啾啾遭怪男「跟蹤轉門把」！火大建議：抓到變態直接下面砸爛

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63萬網紅啾啾遭怪男「跟蹤轉門把」！火大建議：抓到變態直接把下面砸爛

▲網美啾啾認了「身上有動刀」靠個性圈63萬粉　哭怨：瞧不起D罩杯？。（圖／翻攝自Facebook／啾啾小公主）

▲啾啾遭詭異男子騷擾。（圖／翻攝自Facebook／啾啾小公主）

記者閔文昱／綜合報導

擁有63萬粉絲追蹤的網紅啾啾日前遭人跟蹤騷擾，一名戴著眼鏡、穿著運動服的男子28日半夜蹲在她房門口整整1個小時還試圖轉門把，嚇的她現在只能住在好朋友家，出門也一定要有人陪伴。她今（3日）在臉書和IG向粉絲報平安，呼籲獨自在外生活的女孩們，一定隨時都要有警覺性。並在限動建議，「抓到變態都直接把下面砸爛」。

網紅啾啾1日公開該男子的正臉和驚悚畫面，透露「這個死變態半夜在我房外逗留一小時後，轉我房門兩次，然後蹲在門口」。啾啾事後也向警方報案，然而該名男子一直到現在都還沒有抓到，她的新租屋處也還沒有下落，令不少粉絲相當擔心。

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▲啾啾遭詭異男子騷擾。（圖／翻攝自Instagram／1314.chu.0526）

▲詭異男子試圖轉開啾啾房門，半夜蹲在那裡整整一個小時。（圖／翻攝自Instagram／chuchu0526）

對此，啾啾今天在臉書表示，謝謝大家的關心，目前非常的安全，租屋跟退租都還在處理中，另外也提醒獨自在外生活的女孩們，一定隨時都要有警覺性，「如果我沒警覺性出門遇到了呢？還是好奇心作祟開門察看呢？或是我門忘記反鎖就這樣被轉開了呢？後果可大可小，最好還是希望大家都不會遇到這種可怕的事情。」

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