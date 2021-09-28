《遠見》縣市競爭力調查　新竹市全國第二

▲新竹市總體競爭力全國排名第二名。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

《遠見》今公布2021年縣市總體競爭力調查結果，新竹市總體競爭力全國排名第二名，為非六都榜首，其中「社會福利」政策再度蟬聯全國第一，「公共安全與消防」也首登全國第一；其中，「經濟與就業」部分，新竹市、縣則分別排名全國第二、三，新竹市長林智堅表示，這份榮耀屬於所有新竹人，他也盼大新竹升格整合資源，不僅提升大新竹生活品質吸引人才，為竹科打造更好的舞台，也讓台灣在世界更有影響力。

遠見每年針對經濟與就業、教育與文化、環保與環境品質、治安、公共安全與消防、醫療衛生、生活品質與現代化、地方財政、社會福利等九大政策、共105個細指標評鑑全國各縣市。

根據遠見今日報導，新竹市總體競爭力今年排名全國第二，隨著全球供應鏈重組，台灣科技業在世界發光，竹科所在新竹市縣更具國際競爭力，分別進入全國排名前五名。

林智堅表示，遠見調查可見，隨著全球供應鏈重組，台灣科技業在世界發光，大新竹是國際供應鏈的中心，大新竹升格有利資源整合、提升行政效率，透過宜居的環境吸引更多人才。國際供應鏈重組，台灣必須掌握先機，讓大新竹重組、先行升格，可讓台灣在世界更有影響力。

他指出，在九項指標中，新竹市拿下多項最佳排名，要將榮耀奉獻給所有市民。本次除城市總體競爭力僅次首都、超越五都拿下全國第二，「經濟與就業」更是非六都之首；在「社會福利」方面，則持續蟬聯全國第一名，給予各年齡市民最貼心完善的照顧；「公共安全與消防」則以「每十萬人建築物火災發生次數」最低，首次登上全國第一。

行政處表示，新竹市作為非六都，本次成績斐然，不僅拿下兩個全國第一，還有兩項非六都第一，要歸功於所有市民與市府團隊的並肩努力。市府團隊將秉持「市政工作沒有最好，只有更好」精神，繼續投入市政。