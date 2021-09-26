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尼斯湖水怪最新畫面曝光！露營男空拍「清晰身影」嚇傻

▲▼尼斯湖水怪最新畫面曝光！露營男空拍「清晰身影」嚇傻。（圖／翻攝Richard Outdoors YouTube）

▲馬沃爾意外用空拍機，拍攝到疑似尼斯湖水怪的物體。（圖／翻攝Richard Outdoors YouTube

記者鄒鎮宇／綜合報導

英國一名54歲喜愛露營的YouTuber馬沃爾（Richard Mavor）日前跟朋友在尼斯湖泛舟、露營，並利用空拍機拍攝湖面等地點，沒想到事後把影片上傳竟被網友發現有疑似「蛇頸龍」的生物靠近岸邊，讓他本人都被嚇了一跳。

綜合外媒報導，馬沃爾是一名機師，平時會將露營、泛舟等愛好拍攝成影片分享；他2日與朋友參加阿茲海默協會舉辦的公益獨木舟挑戰賽，一行人在尼斯湖畔奧古都斯堡（Fort Augustus）的灣口紮營休息，利用空檔使用空拍機拍攝自己與湖邊的獨木舟。

馬沃爾將這段快樂的行程剪輯後PO網，卻萬萬沒想到影片3分52秒處的空拍畫面竟拍到一隻黑色長頸的生物從水底緩慢浮起、靠近獨木舟的畫面。該段畫面被網友發現後，立刻爆發討論並瘋傳。

網友看完紛紛留言，「在您的露營中，沒有什麼比蛇頸龍更狂野了」、「那是我見過的最好的尼斯湖水怪照片之一」、「 除了這裡發布的內容之外，還有更多的無人機鏡頭嗎？」「那個尼斯湖水怪看起來是假的，看來你可以看穿它。如果它是真實的，身體會看起來更像一個實體」。

針對網友的質疑，馬沃爾表示，影片絕對沒有造假，他自己也不敢自信拍攝到這個物體，純粹是意外拍攝到疑似尼斯湖水怪的生物，「這是一個關於獨木舟探險的影片，而不是聲稱發現了尼斯湖水怪！」

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