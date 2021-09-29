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假的！「尼斯湖水怪」最新畫面遭踢爆是騙局　影片已悄下架

假的？世界紀錄認證尼斯湖水怪獵人　踢爆震驚全球影片是騙局

▲震驚世人的尼斯湖水怪（紅圈處）影片，經證實為一場騙局。（翻攝Richard Mavor YouTube頻道）

圖文／鏡週刊

熱愛野外活動的英國機師馬沃爾（Richard Mavor），去年前往蘇格蘭高地泛舟，在操作無人機時，竟意外拍下了傳說中的尼斯湖水怪，由於影片非常清晰，引起了世人一陣熱議，但長年研究尼斯湖水域的專家史帝夫（Steve Feltham），卻與專業團隊檢查影片後，踢爆影片為移花接木的造假作品，並公布了詳細手法，原本震驚全球的目擊案件，僅不到24小時便被證實為騙局。

據外媒報導，現年57歲的史帝夫與專業團隊研究後，實際操作無人機在河域飛行了數小時，卻沒有任何收穫，經專業人士勘驗後，他指出馬沃爾僅將電影中的尼斯湖水怪膠捲，複印在他的無人機拍攝序列上，以此製造出幾可亂真的效果，網上已有人公布了一張蛇頸龍（Plesiosauria）的照片，與影片中的尼斯湖水怪外型、顏色幾乎一模一樣，令他感嘆：「這只是另一樁關於尼斯湖水怪的騙局。」

假的？世界紀錄認證尼斯湖水怪獵人　踢爆震驚全球影片是騙局

▲獲世界紀錄認證的尼斯湖水怪專家史帝夫，踢爆影片為造假。（翻攝Steve Feltham官網）

他稍早受訪時強調：「毫無疑問是一場惡作劇，我希望他能自己承認，因為很不幸的是，我們現在有兩支影片片段的版本，一支有他所謂的尼斯湖水怪，另一支則沒有。」對此馬沃爾尚未發表回應，但他已悄悄下架了YouTube上的影片，似乎也默認了自己的影片造假。

獲封為「尼斯湖水怪獵人」美譽的史帝夫，自1991年7月遷居尼斯湖後，便以獵捕水怪為終身志業，至今已持續了30年，他也獲得金氏世界紀錄認證，是世上為了追捕水怪，在湖邊紮營看守最久的紀錄保持者，目前他的收入多為販售手工紀念品、及擔任私人導遊，由於被封為世上首屈一指的尼斯湖專家，包括艾瑞克艾德（Eric Idle）、羅賓威廉斯（Robin Williams）和比利康諾利（Billy Connolly）等大咖藝人旅遊時，都指定他擔任一日導遊。

假的？世界紀錄認證尼斯湖水怪獵人　踢爆震驚全球影片是騙局

▲英國機師馬沃爾已悄悄下架YouTube上的影片。（翻攝Richard Mavor YouTube頻道）

已在湖畔紮營超過1萬多天的史帝夫，坦言河面上的騷動，多半只是一條威爾士鯰魚，但他仍深具信心，「許多目擊事件非常離奇，幾乎難以解釋，這令我比過往都更深信湖裡一定有東西，這就像在玩拼圖一般，只要你有足夠的耐心，我相信就會抓到牠的。」


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