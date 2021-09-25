朱立倫承諾「國民黨不會變小綠」　大陸學者：可惜沒強調這4個字

▲朱立倫當選新任國民黨黨主席，強調「國民黨部會變小綠，要重啟兩岸交流」。（圖／記者李毓康攝）

記者任以芳／北京報導

國民黨黨主席選舉今（25日）落幕，朱立倫以8.5萬票拿下新任黨主席。發表勝選談話時，他對於兩岸路線強調，「國民黨不會變小綠，不畏懼民進黨貼標籤，要盡快重建兩岸交流平台。」未來，朱立倫兩岸論述是否緩和台海氛圍？《東森新媒體ETtoday》訪問多位涉台學者指出，朱立倫很可惜沒強調「九二共識」，使用黨綱、黨章比較模糊性字眼帶過，未來兩岸變化還得再觀察。

號稱有史以來，最激烈的國民黨主席選舉終於落幕，面對大黑馬張亞中急起直追，朱立倫這一仗打得並不輕鬆。未來，如何整合黨內不同聲音，以及重新明確定調「兩岸路線」，都是當前重要任務。

朱立倫發表勝選談話也表示，國民黨不會變小綠，不畏懼民進黨標籤，將按照黨綱黨章規範重啟兩岸交流和溝通平台。對此，華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯分析，過去外界認為朱立倫是親美派，即使他這段談話是認同「九二共識」可惜沒親自說出口，還是讓外界看不清楚他確切目標。

▲張亞中戳破國民黨核心問題，都是朱立倫未來要面對挑戰。（合成圖／ETtoday資料照）

至於談到黨內調整，包承柯指出，「沒有前瞻性的立場引領黨員努力，這是國民黨最欠缺的部分。」國民黨不但缺少自己的理論和見解，當張亞中提出新的論述後，反而讓國民黨內部顯得更束手無策，這也是這次黨主席選舉過程暴露出來最大問題，同時顯示基層黨員不滿。

再談到國民黨兩岸論述，包承柯進一步分析，「自從民進黨上台後，國民黨最擅長的兩岸問題似乎成包袱。」很多人說國民黨變的沒理念，丟棄既有核心價值，這些批判也在這次選舉也被凸顯出來。

包承柯說，「朱立倫當選以後，肯定要面對九二共識，一個中國的立場表述自己的態度，這也是衡量國民黨今後何去何從重要的標誌，所承擔的責任將非常艱巨。」

▲朱立倫的「兩岸論述」能否明確執行，大陸方面觀察中。（圖／記者李毓康攝）

北京聯合大學台灣研究院兩岸關係研究所所長朱松嶺接受《東森新媒體ETtoday》訪問也表示，「朱立倫當選表態，總體上看起來比較平淡，行禮如儀。」尤其，對於「九二共識」沒有明確闡述，讓外界不知道是一個什麼情況。

這次國民黨主席選舉競爭激烈，也出現多種分歧。比如，張亞中是傳統深藍的期望，江啓臣屬於年輕世代變革的方向，該如何整合？朱松嶺認為，「九二共識」必須跟著進行包裝，讓國民黨得到更大程度的社會認同感，可惜現在還看不出來朱立倫論述，或許要給他一點時間去重整國民黨。

朱松嶺也強調，「相信未來在朱立倫帶領下的國民黨，應該不會再像之前刻意強調兩岸分歧，凸顯自己政治立場跟中共有多大的不同，來騙取選票。」只要國共在「九二共識」基礎上重新互動，一起推動和平發展，還是能夠繼續發揮一些很好的作用。