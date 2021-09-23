高雄6大路口3肇事原因曝光　這條路「最毒」

▲交通局增加分向標線明確區分車流。（圖／高雄市交通局提供）

記者賴文萱／高雄報導

民族路及高楠公路是南北向主要幹道，交通量龐大、車速快，為高雄市易肇事路段。高市府交通局針對該路段6處易肇事路口，依不同的肇事型態及車流轉彎特性，對症下藥研擬不同交通工程改善，改善工程已於8月底完成。

交通局指出，民族路、高楠公路是南北向主要幹道，稍不留意容易發生交通事故，經調閱事故資料，民族與熱河、民族與天祥、民族與榮佑、民族與華夏、高楠公路與高鐵路、高楠公路與水管路等路口有較多的交通事故。

6處路口發生事故的型態以「右轉車與直行車或左轉車與直行車側撞」、「同向擦撞」、「追撞」為主，為改善不同路口的交通問題，交通局針對各路口進行交通工程改善。

▲交通局增加轉彎線及槽化線引導車輛轉彎進入正確車道。（圖／高雄市交通局提供）

交通局舉例，民族一路與熱河一街口側撞問題改善，北往南慢車道取消靠近路口兩個路邊汽車停車格，增加路口視距，並劃設分流式指向線、南往北機慢車待轉區增繪駝峰式槽化線；民族一路與天祥一口近路口端30公尺處快慢分隔島上，增設快車道禁止右轉標誌、東往西慢車道劃設分流式指向線；民族一路與華夏路口慢車道地面繪設速限「40」標字。

至於民族一路與榮佑路口南往北慢車道劃設分流式指向線；高楠公路與水管路慢車道繪設速限「40」標字，另南往北方向增繪機慢車停等區、東往西慢車道增繪右彎專用車道、機慢車停等區，路口增繪左轉彎車道導引標線、調整號誌全紅時間；高楠公路與高鐵路口南向慢車道增設車道預告標誌等，透過標誌、標線、號誌之交通工程改善策略，以期降低交通事故的發生。

