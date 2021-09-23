八大行業盼解封「傳10／1有望降一級」　指揮中心回應了

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣目前仍持續二級警戒中，八大行業還未正式解封，但近日傳出郵輪旅遊有提出復航申請，另外傳10/1也有望降回一級。對此，指揮中心表示，郵輪會針對防疫計畫做評估，而八大行業主管部會是經濟部，有陸續送指引到指揮中心，還需要審核。

台灣本土疫情漸漸趨緩，中秋連假已出現有多旅遊人潮，國旅也有部分鬆綁，但近期郵輪有提出復航申請，相關文件已經交到指揮中心。莊人祥也回應，因為郵輪旅客多達千人，但尤其目前國內還有感染源不明病例，郵輪空間也相對封閉，所以會針對他們提出的防疫計畫做評估，另外再看其他國家針對遊輪的復航規定來做參考。

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另外，外傳10/1有望降到一級？醫療應變組副組長羅一鈞表示，二級警戒相關調整在前天才剛修正過，會再看後續疫情發展，還有國內民眾對修改規定後的遵守落實情形做評估，是不是後續可在二級中做些調整。

而針對八大行業，羅一鈞也直言，目前主管部經濟部有陸續送指引到指揮中心，希望能在防疫管理下，有條件開放，這部分會考量全國民眾接種疫苗的情形，另外就是針對防疫管理，看看如何能夠真正落實，接下來還要做相關審核，如果有進一步審核通過或不通過，會在指揮中心記者會跟大家說明。