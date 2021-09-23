快訊／台灣才申請加入CPTPP　共機狂來！空軍一早10度實施驅離

▲共機擾台。（圖／國防部提供）



記者陶本和／台北報導

台灣22日晚間宣布正式申請加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），23日上午行政院會後記者會，也特別對外說明申請細節；而此時此刻，共軍一早派遣多機種、多批次、多空層，進入我ADIZ，我空軍依慣例升空應處，截至10時50分前，已經至少10度實施廣播驅離。

台灣一直以來積極爭取加入的太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），而經濟部在22日正式提出申請，後續將進入與各國的實質談判。此次比照申請進入WTO時，採用「台澎金馬個別關稅領域」的名義申請加入CPTPP。

不過，就在行政院召開院會後記者會，說明申請加入CPTPP的相關事宜之際，共軍以多機種、多批次、多空層，侵入我ADIZ（西南空域），而我國空軍也以多機種、多批次前往攔截。

根據台灣西南空域臉書統計，空軍在07時44分、08時29分、08時31分、08時39分、08時43分、08時47分、09時20分、09時35分，8度實施廣播驅離。

接著，在9時55分，追加一次，於6600公尺第9度驅離動作；另外，10時37分，又於7200公尺，追加一次廣播驅離。總體而言，截至上午10時50分前，空軍已完成至少多達10次驅離動作。

根據統計，截至目前本月累計進入我空域17天，本月廣播驅離紀錄共計67次。2021年累計進入我空域184天，廣播驅離紀錄共計513次。至於國防部所公布，2021年累計進入我空域158天，475架次，本月已達72架次。