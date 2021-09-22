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新北家長會長睡人夫　開房被抓姦！正宮對決小三全直擊

陳姓人夫見到妻子上門抓姦，立刻下車快步離開現場。（讀者提供）

▲陳姓人夫見到妻子上門抓姦，立刻下車快步離開現場。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

去年12月某日晚間，新北市中小學家長協會某區總會張姓女會長，與一名陳姓人夫到摩鐵幽會，意外被陳妻的友人撞見，收到消息的陳妻趕赴現場，與友人在摩鐵車庫外守候近3個小時，終於等到車庫門打開，並親眼目睹張女頂著略顯凌亂的頭髮，開車載陳準備退房。

張女與陳姓人夫上摩鐵幽會被陳妻抓包，陳妻還以肉身阻擋張女車輛。（讀者提供）

▲張女與陳姓人夫上摩鐵幽會被陳妻抓包，陳妻還以肉身阻擋張女車輛。

陳妻見狀上前攔阻，被抓包的陳男立刻下車快步離開現場，獨留張女一人在車上，眼見苗頭不對，張女只顧逃離，竟無視陳妻以肉身擋車，試圖開車衝撞，陳妻則跪坐在地，不讓張離開，陳妻的友人只好趕緊報警，才結束這場抓姦鬧劇。

事後，陳妻訴請離婚成功，並且對張女提告，法院審酌張侵害陳妻的配偶權情節重大，今年5月判她須賠償20萬元，張女心有不甘，反告陳妻涉嫌妨害自由、妨害名譽、恐嚇，檢察官調查後，上週通通給予不起訴處分。

陳妻與丈夫、張女3人在摩鐵車庫前對峙，事後陳妻即對張女提告。（讀者提供）

「身為家長會長，又是已婚身分，背地裡卻與人夫偷情，人家正宮還是新北市某學校的教職員，張女不顧慮彼此身分及立場，被抓包後不好好反省，竟還控告正宮，真的非常可惡！」陳妻的閨密小姿（化名）談到張女的行徑，忍不住拍桌大罵。

今年49歲的張女是新北市中小學家長協會某區總會長，也是某明星高中的家長委員，因為會長的身分，她時常接受學校表揚，也常頒獎給教職人員，在眾人眼裡是個顧家、愛小孩的賢妻良母，不料，除了熱衷校務，她還是偷吃人夫的小三。

張女與陳姓人夫互傳鹹濕簡訊，成為陳妻提告張女的鐵證。（示意圖）

小姿告訴本刊，陳男攻讀碩士時曾與張女交往，2人分手後各自嫁娶，陳結婚十多年後，張突然透過臉書聯繫陳，哭訴婚姻不幸福，2人於是舊情復燃，並開始幽會偷情。原本是愛家好男人的陳一到假日就搞失蹤，對妻子的態度也開始冷淡，性生活更是顯著減少，陳妻一頭霧水，直到無意間發現丈夫的祕密，才讓她恍然大悟。


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