　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

金山別墅雙屍！父女躺2樓客廳成乾屍　現場詭擺「5台電風扇」

記者郭世賢、莊智勝／新北報導

新北市金山區清水路一處獨棟別墅19日晚間5時許傳出雙屍命案，陳姓男子長達9個月未與父親聯繫，昨傍晚返家時赫見大門貼滿水電費催繳單，因未帶鑰匙且又無人應門，只好找來鎖匠開鎖，不料入內後卻發現爸爸與妹妹雙雙陳屍再2樓客廳沙發上，且死亡時間疑似已超過數月，2人遺體風化成乾屍；警方勘驗現場，赫然發現現場擺了5台電風扇，其中4台還是開啟狀態，是否有其他用途，還有待進一步釐清。

▲中秋節前夕悲劇！新北金山雙屍命案 兒開門驚見爸爸、妹妹陳屍屋內。（圖／記者郭世賢攝）

▲警方在現場拉起封鎖線採證調查。（圖／記者郭世賢攝）

警方調查，陳姓男子家住淡水，平時鮮少與父親、妹妹聯絡，最近一次與父親見面已是今年1月，期間陳男曾2次經過但都未進入家門；19日傍晚，陳男與女友到龜吼吃海鮮，回程經過住處因此決定返家一趟，不料一到家門口便看見大門上貼了許多水電費催繳單，且陳男未帶鑰匙，多次叫門卻無人回應，驚覺情況有異，立即請來鎖匠開門，一入內後即在2樓客廳發現70多歲的父親、與30多歲的妹妹仰躺陳屍在沙發處，死亡時間疑似超過數月，2人屍身已經脫水乾枯。

警方獲報趕抵現場，初步勘驗並未發現有外力破壞跡象，現場也未尋獲遺書；詭異的是，2樓落地窗開啟，且屋內還擺了5台電風扇，其中4台開關呈現「開啟」狀態，但因死者許久未繳電費，整棟別墅早已被斷水斷電，因此電扇也已停止轉動。而這5台電扇是否有特別用途，目前還有待警方進一步調查釐清。

ET快訊
辣女星「揪3歲兒裸體泡湯」挨轟　火大回嗆
正妹YouTuber離奇失蹤　遺體疑尋獲
iPhone最失敗功能是它！　網爆共鳴「死不改」
快訊／高雄最新足跡！女學生住這間5星飯店　匡列41人採檢
桃園加碼「5000變1萬2」方案出爐！　外地人也可抽
女星整型失敗鼻子「變黑」壞死　驚人近照曝光
快訊／蔡英文、日本眾議員視訊會議　討論議題曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北投停電他害的！老司機變裝登山客場勘　3段式偷電纜手法曝　

3男女燭台嶼違規游泳「1人一度失聯」！ 最高罰15萬

投資靈骨塔專吸老人棺材本！誆配套投資才好賣　銀髮族慘傾家產

金山別墅雙屍！父女躺2樓客廳成乾屍　現場詭擺「5台電風扇」

送貨員「包包留在車上」不見了　竊賊說抱歉：門沒鎖順手拿走　

夫妻登武陵四秀遇雨呼救　勇消急組隊突接電話：不用了

獨／名武術家強摸美眉私處半小時　淫問「舒服嗎」判囚遭通緝

台中工人開貨車「墜20m深地基」　車頭嚴重變形、大腿骨裂送醫

10歲弟到公園撿球踩人孔蓋摔倒骨折　父母怒提國賠判決出爐

新竹人的回憶！中正台水果婆婆遭酒駕撞傷　2千網友集氣盼康復

機車停路邊讓人下車「遭檢舉併排」 騎士吞500塊罰單！民怨：會申訴

運動+清潔！擦地用抹布健身　美女教練創意4分鐘居家訓練

南部的驕傲！鍋燒意麵療癒製程　熱油淋浴「麵體胖起來」網超愛

她躺棺材、蓋上白布「體驗死亡」 爆淚放下仇恨：人最終都是骨灰

掃地掃一半...掃把離奇失蹤了！　健忘叔「驚慌狂找」往左一看笑翻

台南4機車躲馬路樹蔭下等紅燈　後方騎士按喇叭提醒遭三寶無視

蜈蚣陣+送葬佛祖車慶分局長調職　主謀2天就被逮...挑釁動機曝光！

怕曬？阿姨「機車丟待轉格」人不見 包緊緊騎樓躲太陽...超狂陰影魔人

烤肉惡人專挑貴的吃！錢付最少 中秋損友放大絕：可能要先走了

嘉義巷子口見「不要再撞了」看板　牆壁慘烈戰績讓她爆出魔性笑聲

北投停電他害的！老司機變裝登山客場勘　3段式偷電纜手法曝　

3男女燭台嶼違規游泳「1人一度失聯」！ 最高罰15萬

投資靈骨塔專吸老人棺材本！誆配套投資才好賣　銀髮族慘傾家產

金山別墅雙屍！父女躺2樓客廳成乾屍　現場詭擺「5台電風扇」

送貨員「包包留在車上」不見了　竊賊說抱歉：門沒鎖順手拿走　

夫妻登武陵四秀遇雨呼救　勇消急組隊突接電話：不用了

獨／名武術家強摸美眉私處半小時　淫問「舒服嗎」判囚遭通緝

台中工人開貨車「墜20m深地基」　車頭嚴重變形、大腿骨裂送醫

10歲弟到公園撿球踩人孔蓋摔倒骨折　父母怒提國賠判決出爐

新竹人的回憶！中正台水果婆婆遭酒駕撞傷　2千網友集氣盼康復

跟著買樂透「簽同組號碼」一起中大獎　3友人各得6044萬彩金

被拒自費驗抗體！禾馨批北市府瀆職　釣出衛生局長親回：盼中央開放

「留英女學生」採檢6次才確診　黃珊珊：立刻進行精準疫調

日本老人4分之1仍在工作　65歲↑高齡人口比、就業率雙創歷史新高

陸禁釋迦及蓮霧輸入　桃園藍營：鳳梨被禁後未見民進黨超前部署

吳申梅狂揮168竿「全身發痛」！　教練一句話她秒振作

台南疫情85天+0　台北個案歸仁、東山疫調足跡曝光

鄉間公路殺出「短腿美毛球」猛追車　她見後照鏡嚇傻...結局超揪心

渣夫小三輪流復出大銀幕！　渡邊杏離婚獨力養3子…切心離開日本

李宗賢敲安帶攻勢　悍將2比0領先桃猿

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

社會熱門新聞

媽被同居人打！19歲兒撂10人亂砍落網

女拒山友追求報警　回家見他成焦屍　

即／國一3車連環撞　車陣回堵5公里　

「我爸遺體被別人推去火化」中壢殯儀館大烏龍

新北別墅「父女乾屍」坐沙發　房子被斷水電2個月

葬儀社「燒錯遺體」！長子怒：難怪連擲6笑杯

姊託夢「殯儀館找我」　妹妹中秋前夕領回遺骸

麻將桌上一通電話　台中貴婦淪人肉ATM！7天後才回到家

快訊／嘉義派出所前2車對撞！13歲女童拋飛慘死

誇張！高美濕地湧3500人擠爆木棧道　

即／墾丁失蹤英籍男泳客找到了躺民宿睡覺

G奶護理師遇到佛心房東　結局讓她超傻眼

15歲國中生講義氣　遭水泥灌頂活活淹死

新莊菜鳥警自撞2人傷　警車翻肚慘成廢鐵

更多熱門

相關新聞

新北「花蟹花開」線上互動　送你大碗螃蟹粥

新北「花蟹花開」線上互動　送你大碗螃蟹粥

秋天到了、萬里蟹紅了，萬金地區的「玫瑰杜鵑」也開了！即日起至9月30日止，新北市政府農業局「稼日蒔光」FB參加「花蟹花開」線上留言互動，就有機會獲得金山排隊名店「大碗螃蟹」推出的「萬里花蟹粥」及萬金杜鵑地圖拭淨布。

父女陳屍沙發成乾屍　家遭斷水斷電

父女陳屍沙發成乾屍　家遭斷水斷電

快訊／新北雙屍命案！兒驚見爸妹變乾屍

快訊／新北雙屍命案！兒驚見爸妹變乾屍

即／金山舢舨船遭浪襲翻覆　捕魚男送醫不治

即／金山舢舨船遭浪襲翻覆　捕魚男送醫不治

保護2東方白鸛　金山16支電桿加裝絕緣裝置

保護2東方白鸛　金山16支電桿加裝絕緣裝置

關鍵字：

金山雙屍

讀者迴響

熱門新聞

鄧佳華直播「激吻法拉利姐」！26秒震撼畫面曝光

燒肉店員狂問「要不要換網」？　暗黑內幕曝

第九輪BNT「今上午10時起開放預約」

美女吃播主「嘴角全爛、牙發黑」！為錢催吐下場曝

郵差送包裹找「林萬金」媽尷尬

「這檔」連10漲　2達人建議抱緊它

SOD是真的！「奧運奪牌希望」美女泳將轉戰AV界

媽被同居人打！19歲兒撂10人亂砍落網

女拒山友追求報警　回家見他成焦屍　

五倍券選數位還紙本？　達人推「台灣Pay」：無腦拿回饋

墾丁大街8千人擠爆！網目睹破口：看到四級的光

中秋防疫 台中騎樓巡查隊查獲4件違規烤肉

獨／鄧佳華喊話「打拳贏了嫁給我」琳妲回應了

余皓然校花女兒留學1月「變胖了」！

直擊吳宗憲兒帶女友回家過夜！

更多

最夯影音

更多
機車停路邊讓人下車「遭檢舉併排」 騎士吞500塊罰單！民怨：會申訴

機車停路邊讓人下車「遭檢舉併排」 騎士吞500塊罰單！民怨：會申訴
運動+清潔！擦地用抹布健身　美女教練創意4分鐘居家訓練

運動+清潔！擦地用抹布健身　美女教練創意4分鐘居家訓練

南部的驕傲！鍋燒意麵療癒製程　熱油淋浴「麵體胖起來」網超愛

南部的驕傲！鍋燒意麵療癒製程　熱油淋浴「麵體胖起來」網超愛

她躺棺材、蓋上白布「體驗死亡」 爆淚放下仇恨：人最終都是骨灰

她躺棺材、蓋上白布「體驗死亡」 爆淚放下仇恨：人最終都是骨灰

掃地掃一半...掃把離奇失蹤了！　健忘叔「驚慌狂找」往左一看笑翻

掃地掃一半...掃把離奇失蹤了！　健忘叔「驚慌狂找」往左一看笑翻

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面