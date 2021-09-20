金山別墅雙屍！父女躺2樓客廳成乾屍　現場詭擺「5台電風扇」

記者郭世賢、莊智勝／新北報導

新北市金山區清水路一處獨棟別墅19日晚間5時許傳出雙屍命案，陳姓男子長達9個月未與父親聯繫，昨傍晚返家時赫見大門貼滿水電費催繳單，因未帶鑰匙且又無人應門，只好找來鎖匠開鎖，不料入內後卻發現爸爸與妹妹雙雙陳屍再2樓客廳沙發上，且死亡時間疑似已超過數月，2人遺體風化成乾屍；警方勘驗現場，赫然發現現場擺了5台電風扇，其中4台還是開啟狀態，是否有其他用途，還有待進一步釐清。

▲警方在現場拉起封鎖線採證調查。（圖／記者郭世賢攝）

警方調查，陳姓男子家住淡水，平時鮮少與父親、妹妹聯絡，最近一次與父親見面已是今年1月，期間陳男曾2次經過但都未進入家門；19日傍晚，陳男與女友到龜吼吃海鮮，回程經過住處因此決定返家一趟，不料一到家門口便看見大門上貼了許多水電費催繳單，且陳男未帶鑰匙，多次叫門卻無人回應，驚覺情況有異，立即請來鎖匠開門，一入內後即在2樓客廳發現70多歲的父親、與30多歲的妹妹仰躺陳屍在沙發處，死亡時間疑似超過數月，2人屍身已經脫水乾枯。

警方獲報趕抵現場，初步勘驗並未發現有外力破壞跡象，現場也未尋獲遺書；詭異的是，2樓落地窗開啟，且屋內還擺了5台電風扇，其中4台開關呈現「開啟」狀態，但因死者許久未繳電費，整棟別墅早已被斷水斷電，因此電扇也已停止轉動。而這5台電扇是否有特別用途，目前還有待警方進一步調查釐清。