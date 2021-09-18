iPhone曾被預言會慘敗！虛擬鍵盤被看衰　賈伯斯當年霸氣一句話打趴

▲蘋果日前舉行2021年發表會。（圖／翻攝自蘋果發表會）

記者林育綾／綜合報導

2021蘋果發表會後，iPhone13討論度不減。回顧蘋果發展，前執行長賈伯斯在2007年發表第一部「沒有鍵盤也沒有觸控筆」的手機，沒想到被各界看衰，引發相關產業人士批評，更有人大膽預言「iPhone 將會慘敗」，只因為「沒有鍵盤」。而當時賈伯斯面對質疑，只有一句話回應，如今也證明他是對的。

長年協助領導者尋找焦點、願景的麥可．海亞特（Michael Hyatt），在書中《讓部屬甘心跟著你》揭露，蘋果在2007年1月9日發表第一支智慧型手機iPhone，賈伯斯當時說「iPhone 是革命性的神奇產品，基本上，比起任何其他手機領先5年。」而這句話也成真了。

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▲賈伯斯（Steve Jobs）生前發表第一支智慧型手機，當時「虛擬鍵盤」被各界質疑。（圖／達志影像／美聯社）

賈伯斯當年體認到，智慧型手機在使用上有一大限制，就是大型、固定的機械按鍵組會占據空間，有礙裝置的應用，因此他大膽判定「必須消除鍵盤」，所以做了躍進式創舉，「以需要時才出現、不需要時就消失的虛擬鍵盤取代實體鍵盤，把空間挪出來給更大、更好的螢幕。」

質疑的聲浪很快就出現，麥可．海亞特寫到，包括微軟前執行長史蒂夫．巴爾默（Steve Ballmer）當時就說，「這無法打動商務人士，因為沒有鍵盤！」還有一些科技雜誌也評論，「實體鍵盤輸入完整文字仍然比較容易」。不過說那些話的人，後來應該都後悔了。

另外像是黑莓機的死忠分子、億萬富翁馬可．安德里森（Marc Andreessen）在跟賈伯斯共進午餐時，也質疑問，「天啊，史帝夫，你沒想過沒有實體鍵盤會是一大問題嗎？大家可以接受直接在螢幕上打字嗎？」不過當時賈伯斯只說了一句話，「人們會習慣的。」

當時甚至有評論者說「我們預言 iPhone 將會慘敗」，更有人批評「虛擬鍵盤用來輸入電子郵件和簡訊的好用程度，就像轉盤式電話一樣。」而事實證明，這些批評者錯了。

作者提到，「蘋果的躍進式願景大大啟發了用戶，很多人深受吸引，2016年7月時，蘋果慶祝賣出第10億支手機。以前認為實體鍵盤非常重要的人，現在都已經習慣大螢幕帶來的好處」。

▲海亞特撰寫《讓部屬甘心跟著你：寫出蘋果、微軟、YouTube、Netflix都在用的願景劇本，帶領團隊邁向高峰》，繁體中文版由時報出版。（圖／時報出版）

海亞特十分強調領導者有「願景」的重要，大過於「策略」。他說，「願景和策略都很重要，但有先後之別，願景（是什麼）永遠都在策略（如何做）之前。沒有目的地，就不用去談哪一條路徑能抵達終點。如果你有了清晰的願景，終究能找到正確的策略，抵達你想要去的終點。少了願景，任何策略都救不了你。」而他也誇讚賈伯斯，是一位具有躍進願景的領導者。