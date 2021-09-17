客人停車招手...檳榔西施一看傻眼了！他「迴轉再靠近」下場慘曝

▲盧男騷擾檳榔西施的行徑，被依法判拘役40日。（圖／示意圖，無關本案／翻攝自pixabay）

記者林昱萱／苗栗報導

一名盧姓男子日前開車經過一間檳榔攤，先是假借要購買檳榔，呼喊檳榔西施「花花」（化名）靠近，而花花見狀後向前，未料盧男卻當場露出下體。更誇張的是，盧男見花花走開後，竟然又刻意將車子停到檳榔攤前，做出猥褻舉動，行徑相當惡劣。對此，苗栗簡易庭審理後，依法判盧男拘役40日，得易科罰金。

判決指出，盧男日前開車行經苗栗某間檳榔攤前，竟意圖供人觀覽，而將下身的短褲褪至膝蓋處，接著將下體裸露出來，並朝著檳榔西施花花呼喊，而花花誤以為對方是要購買檳榔，因此就朝他的車子走近，等到花花靠近盧男的車子後，驚覺對方下體裸露，因此未多理會對方就返回檳榔攤。怎料，盧男見狀後，竟變本加厲，將車子迴轉停放到檳榔攤前。

盧男刻意將車子停到檳榔攤前，又不將褲子穿上，猥褻的行徑讓花花忍無可忍，因此憤而報警，而警方隨後也在附近將盧男攔下並依法將其送辦。盧男被捕後，對於所為犯行坦承不諱，與花花於警詢時所證相符，且又有檳榔攤內的監視器拍攝影像、截圖畫面、警方密錄器影像等足以佐證，因此盧男的犯嫌應勘認定。

法官認為，盧男為了滿足一己私慾，不顧旁人之感受，於不特定人得以共見共聞之場所，將自身生殖器裸露出來，不僅破壞社會秩序、善良風俗，且使他人受到驚嚇、心生厭惡感，造成他人心理不適、陰影，顯然缺乏尊重他人之正確觀念，所為實非可取，考量其犯罪動機、目的、家庭經濟狀況、智識程度等一切情狀後，依犯公然猥褻罪，累犯，判處他拘役40日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。