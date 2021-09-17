SONY「台灣之美」攝影競賽開跑　4大主題出爐！今起徵稿1個半月

▲台灣之美攝影競賽開跑。（圖／翻攝自台灣之美）

記者李宜秦／台北報導

台灣觀光資源豐富，藏有許多大自然美景，交通部觀光局與台灣索尼公司合作，辦理「Sony台灣之美」攝影競賽，自今（17）日起為期一個半月，募集靜態照片與動態影片，優勝者將可得豐富好禮。

觀光局表示，台灣索尼公司為讓更多民眾重新認識台灣秘境之美，本次與觀光局合作，建置「Sony探索台灣之美」網站，邀請多位人氣攝影師、旅遊部落客及YouTuber參與擔任影像大使，於該網站中分享捕捉了台灣動人美景的高畫質靜態照片及動態影片，並分享旅遊景點感想及拍攝心法，共享不為人知的台灣面貌。

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根據Sony探索台灣之美網站介紹指出，參賽者需使用 Sony α、RX、ZV 系列任一相機拍攝指定主題影像參加募集，投稿數量不限，並追蹤 「@Sonytaiwan」Instagram 帳號，再於照片或影片於貼文中加入 Hashtag #Sony台灣之美 #指定主題標籤 #拍攝產品型號，並標註@sonytaiwan Instagram帳號。

▲▼參賽者可選擇四種主題拍攝台灣之美，優勝者將有豐富好禮。（圖／翻攝自台灣之美）

而拍攝照片或影片時，可選擇 4個主題，包含「#海岸之美」、「#山林之美」、「#漫城之美」、「#味旅之美」，各主題類別投稿數量不限。

參賽者需於10月30日前投稿作品，經由主辦單位台灣索尼數位影像產品部篩選出入圍參賽者後，將會在 2021 / 12 / 15 前收到由 Instagram 帳號「@sonytaiwan」透過 Instagram Direct 發送的訊息。接著，參賽者必須在指定期限內提供入圍影像原檔，且其中需保留未經修改的 EXIF 資料，若三日內未收到回覆，則認定為退賽。

台灣索尼將於 2021 年 12 月 31 日前，同時透過 Instagram 帳號「@Sonytaiwan」及本活動網站公佈主題之優選者。並會使用第 2 步驟所述之方式通知優選者，並要求優選者提供包含地址在內的詳細通訊資料，以利寄送獎品。