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絕無P圖！世界上「脖子最長」的人　擁有18公分天鵝頸

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▲烏克蘭女子得馬凡氏症候群，脖子長達18公分。（圖／翻攝自YouTube／truly）

實習記者林郁婷／綜合報導

烏克蘭一名女子在10歲時突然開始不正常地快速生長，不只身高比同年齡人高、手腳特別修，就連脖子也比一般人長，頸長達18公分。父母發現不對勁，急忙帶她到醫院檢查，才知道女兒得了「馬凡氏症候群」（Marfan syndrome，MFS）的遺傳性疾病，如此驚人的頸長，也為她的生活帶來許多不便。

根據《Antena 1》報導，現年25歲琉德米拉（Lyudmila Titchenkova）在小時候都和正常小孩一樣，身高並沒有特別高，直到10歲突然暴風式抽高，14歲就長到195公分，成為全校最高的人。這讓琉德米拉的父母意識到異常，便帶她到醫院檢查，才知道確診了「馬凡氏症候群」，特徵是除了身高特別高，手腳、手指、腳趾與脖子也非常長，她的脖子甚至有18公分，像是橡膠一樣被拉長，每次出門都會被圍觀，讓琉德米拉從小就感到非常自卑。

柳德米拉受訪時表示，超高的身高讓她買衣服褲子很不方便，常常都要買兩件一樣的，再自己回去拼接；睡覺時腳也會超出床，必須蜷縮著身體睡，進出也常撞到門框。除了生活的不便，身體也出現許多狀況，像是因為脖子太長，導致脊椎側彎30度，嚴重時還會有心臟併發症，之後接受矯正手術和治療後，才恢復正常生活，還要定期檢查腎、肝臟。

琉德米拉提到，每次陌生人看到她時，都會指指點點，甚至拿手機偷拍她，和她初次認識的人也總是拿她的身高或超長脖子開玩笑，這讓她覺得非常尷尬。好在有家人的陪伴，16歲後她開始慢慢接受自己的與眾不同，而她的姊姊雖然並未罹患「馬凡氏症候群」，但也長到200公分左右，過人的身高讓她們姊妹的感情更好，琉德米拉笑著說，「粉刷天花板對我們來說是輕而易舉，而且牆上高處所有的畫，都是我們貼上去的。」

現在的柳德米拉是個自信美麗的女生，時常po出藝術照，在IG上擁有2400多位追蹤者，她還有一個姊姊，雖然沒有罹患馬凡氏症候群，也同樣有200公分的身高，所以兩人的感情相當濃厚，「我們可以很輕鬆地刷天花板，也能在牆上到處畫畫。」

據了解，馬凡氏症候群是一種遺傳性疾病，病徵通常是身材高瘦，手腳、手指和腳趾修長，有蜘蛛樣指，也會有關節過動和脊椎側彎。該病無法治癒，但只要接受適當的治療，患者的壽命能一般人一樣。

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