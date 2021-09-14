遭疑設局張亞中　朱立倫連喊2次「很心痛」：若我當主席就會承擔

▲針對張亞中將被國民黨移送考紀會調查，朱立倫今早召開記者會發表聲明。（圖／記者湯興漢攝）



記者黃巈禾／台北報導

國民黨主席候選人張亞中涉嫌以言行攻堅對手朱立倫，13日遭選舉監察委員會決議移請考紀會。對此，朱立倫14日上午召開記者會表示，「來自黨內對我的汙衊，真的很心痛」，若擔任黨主席就會承擔，不會讓不團結的事情發生。

朱立倫表示，最近大家看國民黨很不團結，無論是黨內同志、社會大眾看這一場國民黨主席的選舉就是紛擾不斷，他要強調，每位候選人或黨中央，對於任何不利團結的事情不要做，對於有利團結的事情趕快做，對於黨內的選舉，大家期待國民黨更好更強，而不是國民黨越來越分裂、越來越不團結，「我參選的目的也是為了團結國民黨，希望國民黨能夠更好更強」。

朱立倫指出，前兩天看到屏東的老黨員在報紙上投書說，大家關心的是怎樣讓生活更好、更安定、更安全，不管是疫苗、紓困或是每一件民生關心的議題，這才是國民黨要提出來的，這才是帶給台灣美好的明天，而不是黨內的紛擾，希望共同努力，讓這場主席的選舉能順利圓滿，讓民眾看到希望。

對於張亞中遭送考紀會，朱立倫強調，他昨天已經呼籲黨中央收回成命，不要將張亞中移送考紀會，他也不願意再去討論這個過程，不管是組發會提案還是中央工作會的通過，或是選監委員小組的討論，這些都不必要，推來推去，會讓民眾看到國民黨的不團結。

朱立倫表示，「如果我當黨主席，我就承擔，趕快把它解決問題，趕快讓大家看到國民黨能夠團結在一起，讓大家感受到我們趕快的去讓這一場的黨主席的選舉順利圓滿，能夠完成」、「我當黨主席我就會趕快承擔，我不會讓這些不團結的事情發生，我也不會讓這些推來推去的事情發生，我會趕快的解決問題，讓國民黨趕快恢復正常」。

朱立倫還說，自己從政20幾年，對於民進黨的攻擊習以為常，「來自黨內對我的汙衊，真的很心痛，真的很心痛，但我也要必須要包容，因為我們都是同志，我們都是黨內的同志，黨內同志有不同的意見，我們就是要包容，如果我擔任黨主席，我第一時間，任何同志被汙衊，我一定替他澄清，我一定為他辯護，同時我也不容許黨內互打的情況，也希望將來我們能夠槍口一致對外」。