養6年紅貴賓走失...婦急報警　驚見「1女子抱走」結局逆轉

▲婦人養了6年紅貴賓走失，警調監視器驚見1女子抱走狗，結局逆轉。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名65歲的陳姓女飼主日前著急到派出所報案，因為養了6年的紅貴賓在公園附近走失，全家難過得吃不下飯。警方隨即協助幫忙調閱沿線監視器，發現一名女子撿到狗狗後，先抱到一間寵物店後又離開，聯絡後才知道，女子抱紅貴賓掃描晶片未果，因為本身愛狗，才抱回照顧，更佛心請店員注意飼主消息再通知她。

12日中午12點多，陳姓女飼主著急到埤頂派出所報案表示，飼養的紅貴賓狗前一天晚上，在鳳山區環河街天天公園附近走失不見，狗狗走失後全家都一直悶悶不樂，想說能不能拜託警方協助尋找。

「可以的，我們用監視器幫妳找找看好不好？」警方聽完後安撫飼主，並立即察看及擴大調閱沿線監視器，發現有一名女子路邊拾獲該紅貴賓，持續調閱近數十支監視器查看，又發現該女子先將狗狗抱到一間寵物店後又離去。

員警陳建勳立即在當晚8點打電話聯絡陳姓飼主，並陪同前往詢問寵物店店員，這才知道，拾獲狗狗的女子當天抱著紅貴賓來掃瞄晶片未果，因為本身愛狗，才將狗狗抱回照顧，更請店員注意是否有人來問再通知她。

陳姓飼主及女兒對警方幫助其尋獲愛犬過程十分感激，「原本不抱持希望，想說拜託警察協助看監視器，沒想到警察這麼貼心又認真的幫忙！」