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黃國昌要趙少康辭媒體職位　羅智強笑死：哪門子雙標、家中沒鏡子

▲▼ 黃國昌（圖／記者劉昌松攝）

▲黃國昌。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃巈禾／台北報導

前時代力量立委黃國昌12日喊話中廣董事長趙少康，應辭去媒體職位，認為趙少康跨越媒體與政治應有分際的那條紅線。對此，國民黨台北市議員羅智強直言「快被黃國昌笑死」、「國昌老濕實在太搞笑」。

羅智強13日在臉書表示，黃國昌點名趙少康號召「戰鬥藍」是在國民黨內搞次級團體，應辭去中廣董事長等媒體職位，在絕大多數媒體向民進黨靠攏、「黨政軍就是媒體」的今日，看到黃國昌一本正色的談「政黨與媒體交疊」，譴責在野民間人士，真是快被笑死！

羅智強指出，黃國昌好似公正的說，知道自己的話容易引發「民進黨派系不是更嚴重、你為何不批判」的質疑，強調自己是以相同的標準，檢視任何政黨派系，「國昌老濕實在太搞笑，當年領頭反媒體巨獸，結果造就今日有線電視系統高度綠化，連自我檢討都沒有，又何曾用過相同的標準，檢視過民進黨」

羅智強提到，「三民自無論誰執政，只監督國民黨，海派更是力挺小英的黨國棟梁，可指派自家媒體人出任民進黨不分區立委，黃國昌有檢視過這樣的政黨與媒體交疊？」趙少康既無任何國民黨職，目前也未參選黨公職，不過號召國民黨要有戰鬥精神，黃國昌就要他辭媒體職位，這是哪門子的雙重高標準？真是讓人笑掉大牙！

黃國昌表示，一位當時還未喪失理想性的學者，在批評某位「政媒兩棲動物」時，曾經指出「在許多國家，政治與媒體是兩個互相衝突、相互制衡的領域，不過在台灣卻是水乳交融、相輔相成」。

羅智強為此表示，這段話令人激賞，政媒水乳交融、相輔相成，正是民進黨執政下的寫照，但黃國昌既引小英文膽姚人多的這段話，為何不敢指名道姓，還反酸人家是失去理想的學者，難道黃國昌家中沒鏡子？

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