參加火人節！他1晚戰7女「狂啪到GG斷掉」　慘看醫生隔天又去了

▲有網友分享參加火人節的瘋狂性事。示意圖，非當事人。（東方IC）

圖文／鏡週刊

「火人節」（Burning Man Festival）可說是美國一年一度的藝術盛事，為期9天，舉辦地點位於內華達州黑石沙漠（Black Rock Desert），也被大眾稱為「世上最瘋狂的節日」，而這場派對中，吸食毒品和瘋狂的性事，參加者似乎早已司空見慣。

近年來因為新冠肺炎疫情肆虐導致停辦，所以目前將該活動轉移到網路上，狂歡者可以報名參加虛擬狂歡派對和研討會，也讓不少曾參加過「火人節」的朋友，分享他們過去瘋狂事跡。

報導指出，有一名火人節的常客薩米（Sammy）表示，與其他節日的狂歡者相比，參加火人節的民眾更加自由奔放。薩米分享曾遇過一位參加狂歡帳篷（Orgy Dome）的紳士向她透露，那裡是唯一有空調的空地，且可以盡情地在那做愛，對方還跟她說，「那天和7個人發生了性關係，不小心弄斷了陰莖，讓他不得不去附近的鎮上醫治，但第2天他又回到了海灘」。

薩米提到，參加火人節的民眾思想都很開放，也很樂意討論彼此的性生活，甚至還能一票人一起洗澡。她回憶起那一晚說，「你基本上是和50個人一起洗澡，每個人都赤裸身體，會有人拿肥皂水沖你，一群人開心地裸體跳舞」，此外，也有人透露，火人節裡有很多人都在吸毒。

另一名參加火人節的加州老闆分享，狂歡帳篷的入口前，總有工作人員站在那，他們會要求你必須有夥伴才能入帳，「裡面有一群扭動的裸體，約10至15人，通常帳篷會被情侶占據，有一些甚至會3人行或多人行，甚至還會有些人在旁邊觀看」。

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