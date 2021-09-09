奇美博物館餐飲多元化　人氣精品甜點「深藍」、「星巴克」提供美食饗宴

▲台南奇美博物館除提供各式展覽，也提供消費精緻時尚等全方位服務，希望可以滿足大家看展之餘的飲食需求，成為一個貼近大眾生活的多元藝術場域。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

誰說到博物館只能看展覽！台南奇美博物館提供餐飲多元化服務，引進精品級千層蛋糕「深藍」、義式料理「義薩芭蒂」、全球精品咖啡領導品牌「星巴克」、便利商店「7-ELEVEN」，無論是想體驗精緻美食、品味悠閒生活、享受便利機能，都可以衝博物館了！

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為了提供廣大客群多樣服務，奇美博物館今年以來陸續引進各種不同特性的餐飲名店，包括連鎖咖啡「星巴克」帶來放鬆紓壓的生活節奏、便利商店「7-ELEVEN」擁有多元便捷的機能供給；義式料理「義蕯芭蒂」推出吃巧吃飽的美味餐點；而在歷經半年多的籌備後，台南在地人氣甜點「深藍」也將於9/14開幕，館內四大餐飲全數到位後，搭配戶外園區美食小站，讓民眾從戶外到館內，都能享受豐富的美食饗宴。

奇美博物館「深藍咖啡館」（deep blue）將於9/14正式登場，令許多喜愛千層蛋糕的粉絲們萬分期待。「深藍」被譽為千層蛋糕界的時尚精品，「品質至上」為其一大特色，為了追求最好的品質，深藍對甜點的食材、製程與保存都有著非常挑剔的態度，其千層蛋糕的每一層餅皮與奶油厚度皆僅0.1公分，餅皮不但可以透光，還有蕾絲質感的脆邊，42層的完美比例征服每個品嘗者的味蕾。品牌表示，為確保蛋糕送到客人口中時維持最佳狀態，特地從義大利與日本進口冷藏冰箱，嚴格控制溫溼度；食材則採天然取向，以香草為例，從不使用香草精，而是選用珍貴的大溪地香草籽。所有的堅持皆表現出深藍對顧客的重視與敬意，希望提供客人最好的享受且吃得安心無虞。

深藍將進駐奇美博物館二樓迴廊，絕佳的視野讓民眾能一邊品嘗甜點一邊欣賞戶外歐風景致，整體空間以現代簡約元素融入博物館的古典風格，藍色、金屬銅的色系搭配鏡面的投射變化，交織出低調奢華的典雅質感。該店也特別推出獨家限定的「午茶雙層架」，匯集千層蛋糕、長塔、手工布丁、巧克力、馬卡龍等十多種甜品，讓遊客一次體驗極致的甜美滋味。

值得一提的是，午茶雙層架的設計別具巧思，以摺紙為概念融入品牌「同心圓」元素與博物館「小天使許願池」的意象，傳遞優雅別致的視覺感受，且層架可以拆解組合為提籃或花瓶，顧客用完餐點能直接帶回家成為藝術擺飾，該設計入圍「日本2021 Good Design」優良設計獎，預計成為姊妹淘必嘗的午茶清單。

除了即將進駐的深藍，目前館內已到位的各大餐飲皆具備不同的服務特性。「星巴克」為全台唯一的博物館門市，提供從早餐、輕食到午茶等餐點，讓民眾可以隨心所欲享受慢活步調。此外，星巴克以奇美博物館為靈感的特色商品如法蘭酥禮盒（博物館版）、隨行卡等已陸續上市；9/23將再祭出一波新品於奇美博物館門市首賣，熱門的特色馬克杯推出兩款全新設計，一款以線稿傳遞博物館西洋建築的藝術之美，另一款以手繪畫風帶出知名館藏作品如〈信息〉、〈豐收〉等意象，更有「奇美榮耀小禮袋提袋」，透過水洗牛皮紙的質地襯托出提袋的藝文優雅氣息；9/23至10/31同步推出優惠活動，包括憑奇美特展當日門票享第二杯半價、單筆消費滿額送贈品等，詳情請洽星巴克官網。

此外，館內7-ELEVEN為機能超強的便民補給站，因應博物館學生、親子客群的特性，商品結構有超商、美妝、精品咖啡、現打啤酒、菓子屋，更導入COLD STONE複合店型，推出許多即食即飲的服務，讓停留時間較短的旅客快速採買，同時解決散客、團客的各種臨時需求。而一旁的義式料理「義蕯芭蒂」（isabati），在台南擁有逾15年歷史，為當地老饕的熱愛名店，供應燉飯、義大利麵等正餐，是參觀民眾可以吃飽喝足與休憩的優質選擇。

奇美博物館表示，博物館的客群涵蓋所有年齡層，不同族群也發展出差異極大的參觀型態，從１小時、半日到全日的停留時間皆有，因此，館方提供從快到慢、從銅板消費到精緻時尚等全方位服務，並在「深藍」進駐後，餐飲已全體到位，希望可以滿足大家看展之餘的飲食需求，成為一個貼近大眾生活的多元藝術場域。

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