風箏線誤觸高壓電纜！　爸崩潰見12歲男童「燒成焦屍」

▲男童疑放風箏誤觸電纜慘死。(圖/視覺中國)

記者張靖榕/綜合外電報導

巴西米納斯吉拉斯州(Minas Gerais)一名12歲男童,疑似在放風箏時線不小心碰觸到高壓電纜,瞬間通電死亡。父親發現男童時人已燒成焦屍,全身嚴重燒燙傷,四肢的傷勢尤其嚴重。

綜合外電報導,該州瓜拉內西亞市(Guaranesia)男童拉敏(Adrian Chaves Lamin),一天早上出去放風箏後卻沒有回家,直到11點多才被外出找人的父親發現。他倒在一處農場旁,全身因嚴重燒燙傷而呈現焦黑慘況;醫護人員於12點30分趕到現場,宣布拉敏已經身亡。

警方調查指出,風箏線是由尼龍材料包裹金屬線製成,因此死因可能是放風箏時線誤觸電線,導致高壓電瞬間通往拉敏全身。此外當地民眾通報上午8點30分左右發生斷電,後續長達數小時,時間點恰好與拉敏可能觸電的時間符合。確切死因仍在進一步調查當中。

