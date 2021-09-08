做DNA鑑定驚揭19年前大烏龍　西班牙女被抱錯索賠近1億

▲西班牙一間醫院發生抱錯嬰兒事件。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者詹雅婷／綜合外電報導

西班牙一名19歲女孩當年出生時，因體重不足被放入保溫箱，沒想到院方人員錯認她與另個嬰兒，把她交給錯誤的家庭，直到做DNA鑑定才發現這場烏龍。她如今正採取法律行動，要求索賠300萬歐元（約新台幣近1億元）。

綜合天空新聞、美聯社報導，事發於西班牙里歐哈（La Rioja）地區一間醫院產科病房，就在2002年，有2名嬰兒相隔5小時先後出生，但均因體重不足，被安置在保溫箱。隨後，2人被院方交至親人身邊，其中一人與父母同住，另一人由祖母撫養長大。

然而就在4年前，女孩祖母抱怨孩子父親沒有盡到做爸爸的責任，期間更接連進行2次DNA鑑定，這才發現女孩的親生爸媽另有其人。當局認定，當年可能發生抱錯嬰兒的事件。

當地衛生主管阿爾巴（Sara Alba）7日在記者會上證實，此案屬於人為錯誤，此案責任要歸咎在誰身上，現階段還有待釐清。當地媒體指出，另名被抱錯的女子已被告知這項嚴重疏失。

如今這名19歲由祖母撫養長大的女孩正採取法律行動。原告律師透露，當事人要求賠償300萬歐元，因為她所受到的嚴重疏忽程度，不言可喻。

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