新北幼兒園群聚今增5人　侯友宜：2校2幼兒園1公托「4327人停課」

▲新北市板橋區爆發幼兒園群聚感染新冠肺炎，鄰近該幼兒園的國小宣布幼兒園部分停課14天，小學部分預防性停課3天。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊蕓／新北報導

新北市板橋某幼兒園群聚染疫擴大，新北市長侯友宜昨晚宣布全市升為「強化二級警戒」，7日上午表示，今天總共有5所學校做預防性停課，總共4327人學生停課。

侯友宜表示，除了昨天10名師生染疫，今天新北再增加2位幼兒、3位家長確診，目前總共有182人送到集中防疫旅館採檢，其中162人都是陰性，其他的陸續採檢中，會隨著疫情不斷地擴大匡列、隔離人數。

侯友宜表示，由於染疫學生的親屬鏈可能在其他學校或安親班，因此市府立即採取預防性停課，包括板橋1間學校及2間幼兒園、1間三重公托，4所學校共停了2,252人，至於今天上午傳出另外1所學校則是另外一名個案，除了該班級停課外，全校預防性停課3天，因此目前新北市共5所學校、4327名學生停課。

至於幼兒園群聚的感染源，侯友宜說明，染疫學童的Ct值，有的高達34，有的才20幾，因此要仔細研判，到底是老師傳給學生，還是學生傳給老師，或是學生的家長染疫後傳給學生，再帶進校園；也懷疑可能是學童家長從境外返台帶進感染源；也不排除與桃園機師染疫事件有相關，待基因定序出來後釐清。

針對板橋某幼稚園群聚案，侯友宜昨晚已緊急召開應變會議，除宣布新北強化二級警戒外，也祭出4項規定：一、板橋區某附幼停課14天，某國小全校預防性停課3天；二、其他3校共5班、一個托育中心預防性停課；三、醫院及長照、安養機構禁止探視、醫院陪病僅限一人；四、集會人數立即縮減為室內50人，室外100人。