比拆板模輸了！國二妹脫光「遭友綑綁性侵」竟喊：友誼不散

▲國二少女與友人打賭輸了，被脫光綑綁、性侵。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／台中報導

台中一名張姓女子與國二少女小花（化名）在工地工作時，打賭比誰拆板模的速度比較快，輸家必須任憑對方處置。豈料，小花輸了，隨後被張女脫光綑綁、性侵。一審台中地院勘驗錄影畫面，認為小花過程中面帶笑容，並未透露驚恐情緒，或向在場的人求救，未構成強制性交，審酌後依對十四歲以上未滿十六歲之女子為性交罪，將張女判刑6月；案經上訴二審，日前台中高分院駁回，可上訴。

判決指出，張女與陳姓男子為男女朋友，因陳男2017年間雇用小花的男友，才會進而認識小花，且知悉小花是國二中輟少女。2018年1月7日，張女與小花在工地工作時，兩人相約比賽拆板模的速度，並打賭輸的一方要任憑贏家處置，最後由張女獲勝。

當天下班後，張女與陳男、小花及小花男友返回租屋處，而張女見小花剛洗完澡，便要求小花履行賭約，先是要求小花脫光衣服，用繩子將小花綑綁，接著持按摩棒摩擦小花下體，再以手指性侵得逞。直到學生諮詢輔導中心的輔導員上門找人，得知整起事件後，陪小花赴警局報案，全案因此曝光。檢方調查後，依強制性交罪起訴。

一審台中地院審理期間，張女坦承犯行，不過法官勘驗案發錄影畫面，發現小花於過程中有說有笑，未透露出驚恐、害怕情緒，更沒向在場的人求救，捆綁小花的童軍繩排列平順、整齊，且身上並未有任何的紅腫、抓痕，足認小花因此張女的行為不算是強制性交罪。

此外，小花坦言，當下雖然有說不要，但也不知怎麼說，她與張女那時是朋友關係，畢竟這是自己打賭輸，大家也會覺得是開個玩笑，友誼還是不會散。法官審酌， 依對十四歲以上未滿十六歲之女子為性交罪，將張女判刑6月。

不過，案經上訴二審，日前台中高分院認為上訴無理由，最終審酌後駁回告訴，全案仍可上訴。