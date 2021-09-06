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「烤肉帶什麼」讓人賭爛　網友點出3項超討厭：佔胃的陋習

▲▼烤肉。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲「烤肉帶什麼」最讓人討論，眾網選出3大惹人厭的東西。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／趙蔡州報導

許多人會趁中秋節與親友一起烤肉，但由於每個人愛吃的食材不同，萬一買到大家都不愛吃的食物，可能就會造成浪費。一名網友在批踢踢詢問，在以往烤肉的經驗中，「朋友帶什麼，會讓人最討厭」，貼文一出引發網友熱烈留言。

原PO在批踢踢八卦板表示，中秋節與朋友一起烤肉，事前準備可能會分為食材組、零食組，各買幾樣想吃的食物，因此讓他相當好奇「烤肉時，朋友帶什麼最討厭」、「烤肉應該不會變成火鍋趴或滷味攤吧」。

貼文一出引發網友熱烈留言，有人說「汽水，還是沒冰過的」、「沒處理的魚、雞翅和雞腿，超難烤」、「一個鋁盒包著的絲瓜蛤蠣」、「豬血糕」其中最多人點名的是「帶吐司真的是最惡劣的」、「不要再帶吐司了」、「玉米筍或吐司 根本就想吃免錢的」、「只帶吐司來的」、「吐司根本佔胃，簡直是烤肉陋習」。

另外也有許多人點名，「帶一堆不認識的朋友或女朋友」、「女朋友＋1」、「認真回，女朋友」、「帶妹，通常不會給錢」、「不出錢的女朋友」。此外，有一種行為也被許多人厭惡，「只帶一張嘴來的，吃就算了，還一直嫌」、「女朋友，還不出錢，不烤，出張嘴指揮」。

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