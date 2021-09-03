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台北東區新開幕「密室書店」！1200本藏書未來「只換不賣」

▲▼「Aesop Reading Corner」閱讀空間。（圖／青鳥提供）

▲台北東區新開「Aesop Reading Corner」閱讀空間。（圖／青鳥提供）

記者林育綾／台北報導

台北東區書店一間間熄燈，繼敦南誠品在去年結束營業後，許多愛書人到東區感到悵然若失。如今Aesop邀請青鳥書店合作，在東區的概念店開設期間限定「Aesop Reading Corner」，以復古木櫃打造藏身於店內的密室書店，可容納1200本書包括文學、社會人文類、哲學、藝術、生活風格、攝影集等，未來預計「只換不賣」，讓讀者帶一本看過的書交換有興趣的書籍。

▲▼「Aesop Reading Corner」閱讀空間。（圖／青鳥提供）

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▲▼台北東區新開「Aesop Reading Corner」閱讀空間。（圖／青鳥提供）

▲▼「Aesop Reading Corner」閱讀空間。（圖／青鳥提供）

新開幕的「Aesop Reading Corner」預計期間為9月至12月，位於Aesop 忠孝概念店，據品牌敘述，此空間邀請「青鳥 Bleu&Book」擔任選書計畫師，進行書的設計與策展，打造藏在店內的密室書店，L形復古經典木櫃與1920年代設計，可容納1200本的書籍，類型涵蓋經典文學類、社會人文類、哲學思想類、藝術設計類、生活風格類、與攝影集等，是城市書櫃的延伸起點，也是靈魂安放的空間所在。

▲▼「Aesop Reading Corner」閱讀空間。（圖／青鳥提供）

▲「Aesop Reading Corner」閱讀空間。（圖／青鳥提供）

回顧台北東區書店興衰，過去輝煌時期曾有新學友書局（2011年結束營業）、金石堂書店（2018年8月結束營業）、敦南誠品（2020年5月31日熄燈）；另外受到親子族喜愛的「花栗鼠繪本館」也將於今年9月30日熄燈。

東區近年更面臨房租飆漲、倒店潮，如今書店僅剩下誠品忠孝SOGO店（以新知、親子、獨到主題、器物雜貨、精品為主）、台灣淳久堂書店（以日本書籍為主），以及有獨特風格的boven 雜誌圖書館、好樣本事 VVG Something；不過這些書店都有特定主題，較缺乏中文文學、人文等類型書籍。

▲▼「Aesop Reading Corner」閱讀空間。（圖／青鳥提供）

▲▼台北東區新開「Aesop Reading Corner」閱讀空間。（圖／青鳥提供）

▲▼「Aesop Reading Corner」閱讀空間。（圖／青鳥提供）

「Aesop Reading Corner」閱讀空間，預計將以「只換不賣」的方式和讀者交流，讀者除了可以到店內閱讀書籍，若要帶走一本書，可以先帶一本已經看過的書前往，再換一本自己有興趣的書籍。

Aesop Reading Corner
台北市大安區敦化南路一段187巷21號1樓 
閱讀空間開放時間：14:00-21:00
預計開設：2021年9月至12月

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