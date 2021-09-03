男友偷吃！她開「每月收費3.3萬」原諒條件　劈腿男下場慘

▲女網友每月收費3萬多元，作為續續和男友交往的條件。（示意圖／翻攝pakutaso）

圖文／CTWANT

男友偷滑約會App，和別的女性搞曖昧，正宮當下妒火中燒，狠心斬斷2年情，但男友不斷懇求「再給一次機會」。這時正宮開出一項「約會條件」，若男友想要繼續聯繫，必須支付每月1200美元，約新台幣3.3萬元的費用，成功讓劈腿男付出代價。

根據《鏡報》等外媒報導，來自美國密蘇里州、現年20歲的海莉（Haley Pierce）發現，男友無時無刻會忙著與網友調情傳訊，就連2人同床共枕，甚至她生日當天也不例外；海莉發現男友偷滑Tinder，和別的女孩曖昧調情，氣到提分手，沒想到男友宛如「馬景濤上身」，痛罵自己「我是該死的白痴」，他隔天還買了廉價的鮮花、巧克力和絨毛玩具給海莉。

▲男友被抓到和別的女孩曖昧調情後，立即「馬景濤上身」痛罵自己。（圖／翻攝自鏡報網頁）

這位男友為了挽回這段感情，可是抓緊每個機會，像是有一次，海莉接起男友弟弟的電話，另一頭卻傳來男友的聲音，她聽見對方想挽回這段感情，甚至承諾，「我願意給妳所有的錢」，沒想到海莉隨口說，「那你匯300美元給我，我就跟你講話」。沒想到這場「感情交易」就此持續至今。

海莉表示，由於自己還是學生，因此她坦承自己就是在利用男友，這場「感情交易」就此持續至今，兩人逐漸恢復見面與約會，不過海莉坦言，「會繼續這麼做，直到擁有穩定收入，例如找到工作，或者成為TikTok網紅為止」。那時候，她就會和男友斷絕關係。

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