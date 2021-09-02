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東吳幫組「奧創國際」吸金7億！董事長離奇死亡　4名摯友秒甩鍋

▲▼東吳幫組「奧創國際」吸金7億！董事長離奇死亡　4名摯友秒背叛。（圖／東森新聞）

▲「奧創國際投資股份有限公司」捲入吸金7億的風波，李姓董事長卻在事件爆發前輕生。（圖／東森新聞）

記者鄒鎮宇／綜合報導

號稱「東吳幫」大學同學組成的「奧創國際投資股份有限公司」被控假投資真詐騙，吸金超過7億元，台北地檢署陸續將侯姓等7名幹部逮捕到案。另外，奧創國際投資公司的負責人李姓董事長，今年4月離奇輕生，讓親友感覺事情並不單純。

據悉，李姓董事長與吳姓、侯姓、盧姓、鍾姓等4人同是東吳大學的同學、學長學弟，5人一起組建「東吳幫」在投資界闖出名號，隨後利用名聲於2018年創立「奧創國際投資股份有限公司」，宣稱利用KD指標操作海外期貨從不虧錢，時常舉辦說明會，並以年利率將近50％吸引投資人，吸金超過7億元。

然而，許多投資人發現公司慘賠，憤而向刑事局報案。檢調發現，侯男等人被控利用投資的名義，騙取投資人進行高額投資，估計受害者超過百人，目前仍在統計人數。

台北地檢署指揮警調，本月1日兵分15路陸續逮捕侯姓男子等7人到案，並查扣手機、筆電、存摺、點鈔機、講義等贓證物，以及390多萬的現金。

▲▼東吳幫組「奧創國際」吸金7億！董事長離奇死亡　4名摯友秒背叛。（圖／東森新聞）

▲李男死後，東吳幫的4人將責任推到李男身上。（圖／東森新聞）

離奇的是，負責人李姓董事長今年4月傳訊給家人說「投資失利無法接受」，選擇在新北某汽車旅館輕生，讓家屬無法接受，認為個性陽光的李男不會選擇走上此路，且此事曝光後，才讓投資人察覺公司情況有異，接連爆出吸金疑雲。

李男親友表示，李男平時生活不算過很好，也沒有揮霍購買任何物品，他們很想知道「錢」到底如何不見，且李男為何會走上絕路。

此外，吸金案爆發後，東吳幫的4名摯友都將責任甩鍋給李男，讓李男親友氣憤地說，李男同事說，李男將公司的錢都掌握在手裡，但李男真持有如此龐大的資金，勢必得每天跑銀行做事，但現實情況並非如此，感嘆「人走了，是大家最好推（卸）的一個對象」。

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